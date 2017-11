Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

MARTÍN JUEGA CON FUEGO. El “intento” de otorgar “base” sindical a casi 500 trabajadores del Gobierno del Estado, pasando por encima de la voluntad del gobernador y del secretario de Administración, Kristian Meiners, transgrediendo el marco legal y sin que existan los recursos para ello, en momentos en que a duras penas, el gobierno ha mejorado sus situación financiera y calificación crediticia, luego del desastre heredado por las hordas del anguianato, es jugar con fuego y también exponerse a una respuesta contundente por parte del sistema. Yo creo que un sindicato, como grupo de presión, puede intentar estirar la cuerda. Lo que no puede es jugar vencidas con el poder, pues puede haber consecuencias muy serias. Pues hay mucha tela de dónde cortar. Con el gobierno nadie puede. Ningún particular o cacique sindical puede. Ahí se lo haiga.

AMLO EN CAÍDA LIBRE. Su soberbia, autismo político, falta de pensamiento estratégico y el contexto que ha cambiado tras los sismos explican la caída libre de López Obrador, una vez que había llegado a su tope electoral arriba del 30 por ciento en la intención del voto que reportaban las encuestas, hasta antes del sismo del 19 de septiembre. Las necesidades de la tragedia nacional, el rescate de las víctimas y el proceso de reconstrucción permitieron la reinserción del presidente Peña Nieto y un ligero repunte de su popularidad que estaba a la baja como saldo del gasolinazo, las reformas estructurales y el deterioro del nivel de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, el gobierno federal logró retomar la iniciativa política y está saliendo bien librado del caso de los presuntos sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el cese del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, quien se niega a regresar a su puesto, lo que es muestra de la fuerza del sistema político, de su capacidad de presión, para lograr sus fines; la capacidad para salir adelante, aun teniendo a toda la oposición encima en el Senado de la República.

LAS RAZONES. En este sentido, hay señales claras del debilitamiento de AMLO. 1. La caída en las preferencias de su candidata a la gubernatura de la Ciudad de México, por las corruptelas no explicadas en el caso del Colegio Rébsamen y otros edificios colapsados en la delegación Tlalpan. 2. la embestida del gobierno federal por los cien millones de pesos para los Cendis, contra Alberto Anaya y su esposa. 3. Las declaraciones de López Obrador en el sentido de que si le “gana la mafia del poder”, se retira de la política y se va su rancho en Tabasco de nombre “La Chingada”, lo que es muestra de su debilidad psicológica de que “teme” perder, o sea no es un hombre con vocación de poder. 4. Sus declaraciones en el sentido de que va a buscar a Ricardo Monreal “para que no se vaya con los de la mafia del poder”, lo cual es signo de un recule y declinación de su soberbia, porque ya advirtió el boquete electoral que le va a abrir Ricardo Monreal para la Ciudad de México y para la candidatura presidencial. Para que un tipo soberbio y autista, como lo es López Obrador, dé marcha atrás es de que, en verdad, las cosas no pintan nada bien y son la muestra fehaciente de que va a en caída libre y de que no será presidente de México. Esto demuestra de la capacidad del sistema político priísta para salir adelante, a pesar de sus contradicciones, yerros e insuficiencias, aprovechando los errores de los contrarios, pero también utilizando toda la fuerza y los recursos del poder –que no son pocos– para intentar permanecer en la Presidencia. No sabemos cómo piense Ricardo Monreal, pero a estas alturas, ya le ganó la partida a AMLO y sin querer, demostró que el caudillo tropical es un gigante con pies de barro. Lo más previsible es que lo mande por un tubo y sea un candidato ganador, por otros partidos, para la Ciudad de México, sin Morena, y a pesar de Morena, pues la preferida de López Obrador, está en la lona.

LAS SANCIONES. El OSAFIG y la Comisión de Hacienda del Congreso han sugerido una inhabilitación por 51 años para ocupar cargos públicos contra el exgobernador Mario Anguiano y sanciones resarcitorias directas por 812 millones de pesos. Veremos la evolución de este asunto del cual está muy atenta la sociedad.

LA POSTURA DE MARTÍN. El dirigente sindical de la burocracia, Martín Flores Castañeda, aseguró que las “nuevas sindicalizaciones son apegadas a la ley y no afectarán las finanzas públicas”. Un discurso y una postura que contradice al gobernador Ignacio Peralta.

