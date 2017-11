Insúa admite errores en licencia para construir edificio

Infoecos/Colima

En reunión de trabajo con diputados locales, el presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, admitió la existencia de errores en la expedición de la licencia número 6244, que autorizó la construcción de un edificio con cinco viviendas en la calle Primo de Verdad.

La licencia 6244 fue anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el pasado 25 de abril, debido a que la autorizó una persona sin facultades legales para hacerlo y por el tipo de construcción autorizada para esa zona, que es la H2U, de acuerdo con el Reglamento de Zonificación.

Tras la nulidad de la licencia 6244, el Ayuntamiento de Colima autorizó una nueva licencia para la misma construcción, la 1744, que fue cancelada por los mismos motivos: la expidió persona sin autorización para hacerlo y era para construir cinco viviendas en el lote Primo de Verdad número 1201.

Insúa García dijo que la anulación de la licencia 6244, ordenada por el TCA, y la cancelación de la licencia 1744, fue por un error fue de quién solicitó el permiso.

-¿Entonces el error fue del solicitante? preguntó el diputado Nicolás Contreras Cortés.

“El error se deriva de origen de la presentación de la solicitud, donde se estableció así”.

-¿Pero el ayuntamiento nunca le dijo que no?, ¿el ayuntamiento le dio el permiso?

“Así es”.

“Ha sido un tema objeto de inconformidad de algunos vecinos, al que se ha sumado especialmente un medio de comunicación, Diario de Colima, y algunos actores políticos, entre ellos la regidora María Elena Abaroa”, indicó el alcalde capitalino.

En ese sentido, aseguró que lo que hay es un grupo de vecinos inconformes que interpretan la ley a su manera.

Cuestionado sobre la nulidad de la licencia de construcción número 6244 ordenada por el TCA, que además de autorizar edificar con características fuera de norma para la zona se autorizó por personas sin facultades legales para hacerlo, Insúa García aseguró que esos errores ya fueron subsanados.

Luego de señalar que tras la nulidad de la licencia 6244, el ayuntamiento expidió una nueva licencia para la misma construcción, la número 1744, que igualmente era para cinco viviendas y fue expedida por un funcionario no facultado para hacerlo, el alcalde capitalino señaló que esa ya fue cancelada.

Aseguró que el TCA desconoce que en el marco del Prosare, que es un programa de apertura rápida de empresas, no sólo la persona titular de la Dirección de Desarrollo Urbano está autorizada para expedir la autorización de licencias de construcción, como lo establece la reglamentación municipal.

En ese sentido, el Diputado Nicolás Contreras Cortés dijo que el Prosare no puede estar encima de ningún reglamento municipal, por lo que cuestionó que en dos ocasiones, en la licencia de construcción 6244 y en la 1744, las personas que las expidieron no estaban legalmente facultadas para hacerlo.

El munícipe explicó que en realidad la obra en Jardines Vista Hermosa no es para construir en un lote cinco viviendas, sino una casa de cinco habitaciones, tres en planta baja y dos en planta alta, que serán destinada para alojamiento temporal.

COMERCIANTES REGISTRAN PÉRDIDAS DEL 80%

En lo relativo al conflicto con comerciantes y habitantes del centro de la capital por la obra de remodelación de la calle Francisco I. Madero, el diputado Crispín Guerra le señaló al alcalde Héctor Insúa su incumplimiento ante el compromiso de trabajar cuadra por cuadra (quince días en cada una), para evitar una mayor afectación y hasta el momento no se está haciendo así.

Guerra Cárdenas cuestionó al edil capitalino si se tiene un plan de contingencia para aminorar las afectaciones que han sufrido los comerciantes del primer cuadro por la obra, a lo que Insúa señaló que no se tiene contemplado ningún plan, como tampoco lo hay cuando los comerciantes tienen buenas ventas.

En ese mismo sentido, el legislador Nicolás Contreras manifestó que los comerciantes le han expresado su molestia y preocupación porque sus ventas han caído en un 80 por ciento desde que inició la remodelación de la calle Madero y cuya obra se prolongará hasta el último día de noviembre, según aseguró el alcalde.

Contreras Cortés señaló que le mandó una imagen a Insúa para demostrarle que este domingo 29 no se laboró, y tampoco se cumplió el compromiso del munícipe de que se trabajaría en tres turnos desde el inicio de la obra y apenas desde hace un par de días se ha laborado en ese esquema, de las siete de la mañana a las dos de la mañana, y no las 24 horas del día.

El presidente de la Comisión de Gobierno Interno indicó que de acuerdo a los dos cronogramas presentados por el presidente municipal, al domingo debió haberse concluido la primera fase de la remodelación y no ha sido así, por lo que será prácticamente imposible que esté concluida en tiempo.

Al respecto, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, reconoció que la calle Madero ocupa la sustitución de las redes subterráneas de drenaje y agua potable y destacó la importancia del saneamiento de agua potable, que es obligación de los organismos operadores en todos los municipios.

El alcalde Héctor Insúa reconoció que hay retraso en la obra y que apenas en los últimos dos días se ha trabajado en turnos de las siete de la mañana a las dos de la mañana; “sin embargo vamos a cumplir los compromisos y el trabajo estará concluido el 30 de noviembre”.

Dijo estar consciente de las molestias y afectaciones que esta acción ha provocado entre los comerciantes, añadiendo que la calle de la Madero no es de ellos, sino que es de todos los colimenses.

El diputado Federico Rangel cuestionó que el Ayuntamiento de Colima no haya entregado anticipo a la empresa que realiza la obra y no se avanza por falta de dinero, lo que según los comerciantes es motivo de la lentitud y retraso, a pesar de que se cuenta los recursos desde junio, a lo que Insúa asegura que “no hay problema de centavos”, porque la licitación estuvo apegada a la Ley de Obra Pública.

A pregunta de la diputada Gabriela Sevilla, el edil capitalino indicó que la remodelación de la calle Madero tiene un costo de 2 millones 967 mil pesos y se trabaja en 4 mil 395 metros cuadrados; por otro lado aseguró que se buscó al ex director de Ciapacov y éste le indicó que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez no cuenta con presupuesto para una inversión de esta magnitud.

Finalmente, aseguró que “nadie en el municipio puede decirse perseguido por el presidente municipal, y no es cierto que yo mandé quitar al tejuinero o a los vendedores ambulantes, yo no he girado orden alguna de quitar a ningún comerciante y en todo caso mis funcionarios cumplen con su obligación; juré cumplir y hacer cumplir la ley”, concluyó el alcalde Héctor Insúa García.

