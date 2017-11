Urge bancada del PAN a Senado nombrar a titular de la FEPADE

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, urgió a los senadores a iniciar el proceso para nombrar al próximo fiscal electoral, pues el país no se puede dar el lujo de dejar acéfala a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a unos meses de los comicios.

Resaltó que sería absolutamente inaceptable no elegir al sucesor de Santiago Nieto.

“Sería inadmisible, absolutamente inaceptable. No podemos ir a un proceso electoral sin un fiscal electoral (…) No nos podemos dar el lujo de estar sin un fiscal, tenemos descabezada la justicia en México, no hay Procurador General de la República, no hay Fiscal General de la Nación, no hay Fiscal de Delitos Electorales”, expuso.

Agregó que el PAN le otorgará su voto en el Senado a quien genere confianza.

“Que se nombre un Fiscal para los Delitos Electorales de forma urgente, un perfil que sea absolutamente capaz, jurídicamente sustentado, que tenga solvencia en su desempeño, que no esté vinculado al gobierno y que tampoco esté vinculado a ningún partido político, que genere confianza”, agregó.

Comentarios