Contrapeso: El feminicida y yo

Victoria Pamela, Mara Castilla y Lesvy Osorio, son tres de los más recientes casos de feminicidios en México. Sus nombres han aparecido reiteradamente en los medios de comunicación. Sus historias –plagadas de detalles– se han viralizado en redes sociales, provocando la indignación y las protestas de mujeres en todo el país, pero también el escarnio y el estigma de una sociedad machista que opta por juzgar, antes de cuestionarse a sí misma.

Los casos de Victoria, Mara y Lesvy están lejos de ser los únicos que suceden en nuestro país; al día, según cifras oficiales, siete mujeres son asesinadas por su condición de género en México.

La violencia de género es un problema de niveles estructurales que sigue siendo minimizado, casi invisibilizado por una nación que culpa al ‘otro’ –sobre todo si el ‘otro’ es mujer–, y un Gobierno cómplice de la violencia machista que no promueve la prevención y se vence por la impunidad.

Las mujeres asesinadas son revictimizadas aun después de su muerte. Victimizadas por la prensa que las llena de adjetivos y encubre, o suaviza, lo atroz de sus atacantes. Victimizadas por el Gobierno que tasa su vida en ceros. Victimizadas por una sociedad que las responsabiliza de su propia muerte ‘por salir sola’, ‘por beber’, ‘por ir a una fiesta’… por ser mujer.

Uno de los aspectos que más han cuestionado mi masculinidad, es ver los comentarios que hacen los hombres en las notas informativas sobre los ataques contra las mujeres. La reacción natural, común, es marcar una distancia de los malos: decir que los violadores y asesinos son ‘monstruos’ o ‘enfermos’. Es una necesidad de distinguirse de ellos, de decir que son diferentes a nosotros, que claramente yo nunca haría algo tan horrendo.

Pero las reflexiones de varias feministas me han permitido darme cuenta que no es así. Que en la realidad de las mujeres –y así lo indican los estudios sobre los victimarios– los hombres que violan y matan son ‘normales’: tienen familia y amigos, un empleo, conviven en sociedad. Y eso es lo más peligroso: son los compañeros de trabajo, los que asisten a clases con ellas, los conductores de los taxis que toman… incluso sus novios y esposos.

Eso es justo lo que me cimbra: no hay una división radical entre el feminicida y yo. Decía mi maestro de Estudios de Género: la distinción no es cualitativa, es de grado, no es que seamos dos tipos de seres distintos, es que somos dos seres que llegan a cometer acciones en distinto grado.

En nuestra sociedad, ser hombres implica afirmarnos con respecto a lo femenino, o mejor dicho, pareciera que la masculinidad es posicionarnos en contra lo femenino. La afirmación pasa por el control y posicionamiento como superior frente a las mujeres. Pero los hombres somos también sujetos vencidos por nuestra propia dominación, nuestra posición privilegiada a la vez nos domina.

Al pensar, que el feminicida soy yo y somos todos los hombres, creo que muchas de las políticas públicas deben mirar la construcción de la masculinidad que se hace en nuestra sociedad, en estos momentos. Las campañas de prevención deben mirar el origen de las agresiones, y llevarnos, a cuestionar nuestra propia posición privilegiada, para renunciar al poder que ejercemos como colectivo para la dominación de las mujeres.

En Colima es un tema impostergable. De acuerdo a las cifras de homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cruzadas con los resultados de su Encuesta Intercensal, durante 2016 Colima registró una tasa de 17.20 víctimas femeninas por cada cien mil mujeres, con lo que superó a Guerrero (13.19), Zacatecas (10.01) y Chihuahua (9.25), para colocarse en el primer lugar nacional.

Mirando en retrospectiva, la escala de violencia de género en la entidad ha tenido un incremento preocupante. En 2007 la tasa de asesinatos de mujeres en Colima era de 1.9; en 2013 los datos del Inegi ubicaron a esta entidad en noveno sitio nacional con una tasa de 5.09, y en 2015 escaló al tercer lugar, con 7.21, solo debajo de Guerrero (11.93) y Chihuahua (7.87), para llegar al primer lugar en 2016, recupera un reportaje publicado recientemente en la revista Proceso.

¿Qué hacemos como hombres para frenar la violencia feminicida que nos consume a todos: a los varones obligándonos a encarnar una masculinidad hegemónica y a las mujeres que les está costando la vida?, ¿qué es lo que debemos hacer?… que venga el debate.

A pesar de que la directora del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), Mariana Martínez Flores, llegó a esta responsabilidad siendo activista y una fuerte crítica de las acciones gubernamentales en materia de género, ahora muchas organizaciones feministas le reclaman su actuar, pues dicen, le pueden más los compromisos políticos que ha adquirido.

