Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

TALENTO UNIVERSITARIO. Se becó a 72 alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, quienes resultaron beneficiados con las becas Sagarpa- Campus: Proyectos de Innovación abierta, por haber propuesto un modelo de comercialización. Las becas fueron entregadas por el rector José Eduardo Hernández Nava y Mely Romero Celis, subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa. De 14 proyectos inscritos, fueron elegidos como los mejores Punto Fresco, Desarcom, Tacompleto, Mi Mercado y Mercado sobre Ruedas, de los cuales resultó ganador Punto Fresco. El rector en su mensaje expresó que “es un honor que 72 estudiantes universitarios hayan aceptado el reto de aportar ideas innovadoras para que la Sagarpa apoye a los productores del campo de manera más eficiente”. En su oportunidad, Mely Romero agradeció a la universidad, por “permitirnos hacer equipo con ustedes, en apoyo a los productores con mejores esquemas de comercialización”.

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL. En un contexto en que los candidatos presidenciales independientes tienen serios problemas para “juntar” las casi 900 mil firmas que fijó la autoridad comicial para validar su registro, ante el proceso en caída libre de AMLO, y los severos golpes mediáticos del gobierno federal contra la fortuna de Ricardo Anaya y su familia, así como las mansiones y departamentos de lujo en Las Lomas y en Miami, que le encontraron a la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y teniendo como telón de fondo el programa de reconstrucción tras los daños de los sismos, en los que el gobierno federal logró retomar la iniciativa política, todo está listo para que se realice en noviembre la pasarela política entre los presidenciables del PRI. Hay quienes mencionan a cuatro aspirantes a la Presidencia y otros, anotan a seis. No lo sabemos con precisión. Lo cierto es que en Los Pinos y en el CEN de PRI han tomado la decisión de hacer una pasarela similar a la de 1987, cuando llegó como candidato Carlos Salinas de Gortari. Se cruzan las apuestas, se menciona en los círculos políticos, en los medios y en las columnas más influyentes. Lo cierto es que este ejercicio va a ayudar a posicionar y a fortalecer al abanderado que emerja de esta pasarela. Hay que anotar al titular de gobernación, Miguel Osorio Chong, quien tiene la desventaja de los pésimos saldos de la “estrategia” de seguridad, además de que sería difícil “venderlo” ante el electorado, ya que no es apuesto y carece de carisma. También José Narro Robles, el secretario de Salud, exrector de la UNAM, quien tiene una excelente imagen y una gran capacidad de debate. Por su imagen y cualidades sería un enemigo temible frente a AMLO y frente a Ricardo Anaya. No se puede descartar al secretario de Educación, Aurelio Nuño, de quien se dice es el candidato de Carlos Salinas de Gortari y, por si fuera poco, “está en los afectos” del presidente Peña Nieto. O sea, tiene posibilidades reales. También hay que registrar al ministro de Hacienda, José Antonio Meade, a quien, a juzgar por las pasarelas y el recibimiento que le ha dado la clase política, parecería que es el “bueno”, que es el ungido. Pero hay que esperar hasta el último momento. Hay quienes también mencionan al secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, un personaje con excelente imagen entre los empresarios y entre los campesinos, lo cual, sin duda es un reconocimiento a su labor para reactivar el agro como una potencia de México. Ahí está esa carta por lo que el tiempo encoja. Hay quienes mencionan también al titular de Turismo, Federico de la Madrid. Ser hijo de expresidente es su mayor mérito y su mayor factor de descarte. No creo que el país esté preparado para la juniorcracia.

LOCHO SE MUEVE. Leoncio Morán se mueve y dice que el hartazgo ciudadano será el factor decisivo para que Movimiento Ciudadano, partido que él dirige, de la mano de la población sea la primera fuerza en los comicios del 2018. Leoncio Morán le tomó la protesta a Raúl Ávalos como coordinador de MC en Tecomán, lo cual lo puede posicionar como posible candidato de ese partido a la alcaldía iguanera. Al respecto, Leoncio Morán expresó que en Colima, el MC solo hace alianza con la sociedad, juntos pero con la gente, no con el PRD ni con el PAN. Locho le apuesta al tema de la sociedad civil, más que al llamado frente que a nivel nacional se cocina entre el PAN, PRD y MC, que a nivel nacional dirige Dante Delgado. Advertimos que hay una discrepancia entre la postura del liderazgo nacional de Dante Delgado y el liderazgo estatal de Leoncio Morán. Se desprende que la cúpula nacional de MC, hizo alianza con el PAN y con el PRD, pero sin tomar en cuenta a los liderazgos regionales, como es el caso de Leoncio Morán. O sea, Locho se va ir por la libre y le apuesta a una alianza con la sociedad, más que con los partidos. Veremos y diremos.

