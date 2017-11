A Media Semana: A propósito del Día de Muertos

Por estar involucrados los colimenses por el título de nuestra feria en esta importante conmemoración, que por cierto nada tiene qué ver con su desarrollo, mucho menos con los eventos que realizan, esta ocasión dejamos a un lado el acontecer político para compartirles algunos datos interesantes que como siempre amablemente nos comparte el Inegi, a través del eficiente Balvanero Balderrama García del área de Comunicación Social. Comenzamos: El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico, en la que cada 2 de noviembre se honra a los difuntos. En 2003 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró esta festividad como obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Diversos estudios históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten una antigua práctica ceremonial en la que conviven la tradición católica y la precolombina, sino también manifestaciones que se sustentan en la pluralidad étnica y cultural del país.

Pasando a los datos duros, nos informan que en 1950 la población vivía en promedio 49.7 años y más de la tercera parte (34.6%) moría por enfermedades infecciosas y parasitarias; en 2015, de las 655 688 defunciones registradas solo 2.5% se vincula a esta causa, mientras que la esperanza de vida de la población aumentó a 75.3 años para el año 2017. Continuamos. Mortalidad en menores de un año de edad. Entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a 12.5 defunciones de niños menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos. Esto representa avances importantes en la sobrevivencia de los recién nacidos; sin embargo, bajo la premisa de que cada madre y cada niño cuenta, argumentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta necesario erradicar estas causas de muerte ya que son evitables, así lo percibe la comunidad. En 2015 fallecieron 34 mil 60 jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que en términos porcentuales representa 5.2% de las defunciones totales. En este grupo de edad prevalecen las defunciones masculinas (74.5%) y en ambos sexos sus tres principales causas de muerte son clasificadas como violentas. Mortalidad en los adultos de 30 a 59 años. Las causas de defunción permiten identificar a dos grupos poblacionales, en el primero se encuentran aquellos que fallecieron entre los 30 y 44 años de edad, su número de defunciones en 2015 (53 771) representa 8.2% de las defunciones totales. En los hombres, las principales causas de fallecimiento son ocasionadas por agresiones (17.3%), seguidas por las enfermedades del hígado (11.4%) y los accidentes de transporte (9 por ciento). Mortalidad en la población de 60 y más años. La mayoría de las defunciones se centran en la población de 60 y más años (64.7%) y las principales causas de muerte en los hombres son las enfermedades isquémicas del corazón (17.9%), la diabetes mellitus (15.9%), las enfermedades cerebrovasculares (6.1%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (6 por ciento). En las mujeres la principal causa de muerte se debe a la diabetes mellitus (18.8%) y le siguen las enfermedades isquémicas del corazón (16.6%) y las enfermedades cerebrovasculares (7.2%). En ambos sexos la principal causa de muerte es la diabetes mellitus.

PARA CERRAR

Enojo, indignación y rabia ha causado en la población colimense el ligero castigo que le impuso al Congreso del Estado al ladrón de Mario Anguiano Moreno y parte de su pandilla saqueadora del erario público, en cuanto a la inhabilitación le podrán poner mil años, con lo que robó seguro estoy que no tienen necesidad económica para volver a trabajar, además, lo que realmente nos importa es que regresen el dinero que se llevaron. Complicidad, impunidad por decir lo menos es el tufo de este caso, como es posible si el desvío fue por cerca de 2 mil 200 millones de pesos, solo les soliciten, porque eso que los regresen está en veremos, apenas el diez por ciento del desfalco, peor aún, ni siquiera tocaron con el pétalo de una rosa a las secretarías de Salud y Educación, la primera todavía tuvo el descaro que desviar recursos etiquetados para la prevención de la salud para pintar un mural alusivo a las cabalgatas con protagonista principal al oriundo de Tinajas y a una de sus amantes, mientras en Educación, está el faltante de 92 mdp que ahora reclaman los maestros, lo peor, escuché en una entrevista al diputado Santiago Chávez Chávez que en estas dependencias no había señalamientos porque supuestamente no le entregaron información al OSAFIG, vaya excusa más ingenua, digna de un legislador mediocre, así es como calificaron el hurto más descarado de la historia de Colima, dijera Maussán ¡y nadie hace nada!.

