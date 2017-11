Prácticamente la economía se ha estancado: Canacintra

Infoecos/Colima

Para el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Sean Osmin Hamud, al cierre del 2017 la dinámica económica en México y a nivel estatal es marginal y raya en lo que se conoce como estancamiento.

“Esto al menos es un poco esperanzador porque no se puede hablar todavía de una recesión, lo que sería todavía mucho más preocupante”, reconoció.

El empresario señaló que el año podría cerrar con un incremento en la economía del 1.5 por ciento, que no es algo para celebrar pero que al menos sienta las bases para seguir trabajando.

Desde su punto de vista, la recuperación no se vislumbra en corto plazo precisamente porque el entorno económico internacional todavía es muy complejo, principalmente por la negociación aún no concluida del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Recordó que la economía que se compone de fundamentos matemáticos, tiene también un factor de confianza por parte del inversionista y del consumidor en las instituciones del Gobierno, y ratificó que cuando esta situación se merma, se traduce en bajos índices de inversión privada.

“Todo esto proviene de un medio ambiente en condiciones que no son controladas y que aún no se pueden anticipar, porque todavía no se termina la negociación del TLC” y eso redunda en una contracción de la confianza”, puntualizó.

En este escenario, Sean Osmin Hamud insistió en la necesidad de generar ideas creativas para evitar un estancamiento de la economía y las empresas, porque todavía se vive un momento en el que esta la incertidumbre de lo que va a pasar con el TLC.

