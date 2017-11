Colima concesionaría el relleno sanitario

No afectaría a trabajadores, y beneficiaría a los ciudadanos, dice Paco Rodríguez

El síndico presentó, ante el Cabildo capitalino, un dictamen que define conveniente que el tratamiento de la basura sea realizado por un particular

Infoecos/Colima

El Cabildo del Ayuntamiento de Colima analiza la factibilidad de “concesionar a particulares” la operación del Relleno Sanitario Metropolitano, según informó el síndico del ayuntamiento capitalino y presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Francisco Rodríguez García.

El experredista explicó que en el caso de concesionarse a un particular el tratamiento de la basura en el relleno sanitario, “habría la ventaja de que no llevaría ningún costo para los ciudadanos, pero sobre todo no tendría ninguna afectación en los derechos laborales de los trabajadores del relleno sanitario, además de buscarse un impacto ambiental positivo, al ampliar la vida útil del relleno”.

El Cabildo capitalino aprobó el dictamen en el que se establece la imposibilidad de que el municipio preste el servicio del tratamiento de residuos sólidos y la conveniencia de que lo haga un tercero.

Rodríguez García resaltó que éste es un tema que en el que se tomaron en cuenta aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos, “es la primera vez que una administración municipal empieza a revisarlo, por lo tanto es el inicio de una solución que va a ser histórica, apenas es el arranque para que la Oficialía Mayor inicie los procesos para sustentar la viabilidad, si así se considera, de concesionar a un particular el tratamiento de los residuos sólidos”, señaló.

Explicó que “son 350 toneladas de basura al día de todos los municipios que la depositan, contra cinco trabajadores por turno, siendo 65 toneladas por cada trabajador”.

El síndico municipal señaló que se analiza, en caso de verse la viabilidad, que se instale una planta de tratamiento “como concesión, no venta, hasta por 20 años, lo importante es que la Oficialía Mayor inicie esta convocatoria donde se sustenten los términos, las condiciones generales para ver cuáles empresas pudieran participar en este proceso”.

Rodríguez García recordó que el último estudio estatal sobre este tema fue de 2006.

“Estamos hablando de once años en los que nadie le había entrado, ha pasado una y otra administración de diferentes colores y nadie le había entrado a un tema que es tan importante, ya que los municipios que hacen uso de este relleno son todos los de la zona conurbada: Colima, Comala, Coquimatlán, Villa de Álvarez, y Cuauhtémoc, y ahora también Minatitlán está interesado en ese tema”.

TRES AÑOS SIN SUBIR IMPUESTOS

Por otra parte, el alcalde capitalino Héctor Insúa García, informó que por tercer año consecutivo, el Cabildo de Colima aprobó para su remisión al Congreso del Estado, la iniciativa de Ley Municipal de Ingresos, misma que no contempla un incremento a los impuestos.

Señaló que lo anterior, es una forma de apoyar a la mayoría de las familias colimenses que hoy enfrentan dificultades económicas, mismas que “no debemos agravar”.

