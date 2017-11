Piojo Herrera acepta la sanción

Miguel Herrera, director técnico de América, aceptó la sanción económica que el conjunto de Coapa le impuso y sostuvo que el insulto en el estadio de Rayados fue solamente para una persona que lo ofendió previamente, y no para la afición del Monterrey, a la cual, dijo, respeta.

“Primero aclarar que no fue a la afición de Monterrey, la afición de Monterrey merece todos mis respetos, siempre lo he dicho, lo dije alguna vez aquí, perteneciendo al América, que es una gran afición, y lo seguiré recalcando, es una gran afición. Fue a una persona que me hizo salir de mis casillas, me desconcentró y me equivoqué, y como tal recibí una sanción”.

Señaló que es una obligación para el América ganar el título de Copa, aunque no represente nada, ni tenga un premio adicional.

“Siento que la Copa es un torneo importante al cual le hemos empezado a tomar gusto pero tampoco te da nada, te tendría que dar algo, si no, se vuelve otra vez un torneo que te exige mucho, y ganarlo es ‘sí, gané un trofeo y nada más’, tampoco es dar vuelta olímpica o vamos a ir al zócalo, al Ángel o alguna cosa para festejar. Si nosotros desecháramos la Copa desde antes, ya nos estarían matando, imagínate que hiciéramos lo de otros equipos con las nóminas que tienen y que no están dentro del torneo de Copa y si este equipo no estuviera, bueno, nos estuvieran matando”.

