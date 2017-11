Villalvarenses vencieron 3-2 al Deportivo Boni

Infoecos/Colima

El Deportivo Boni tiene que decirle papá a Villa de Álvarez, pues antier los soperitos volvieron a vencerlos por 3-2, para llegar a 26 puntos y asegurar el liderato del Torneo de Futbolito Infantil, que se lleva a cabo en la cancha del Centro Juvenil San Francisco.

La escuadra que dirige Raymundo Sotelo causó polémica, pues alineó en este encuentro a Jael Becerra, a quien tiene registrado pero que no se había presentado a jugar, e incluso no podrá actuar en las finales por no acreditar el porcentaje que se necesita para estar en la conclusión del torneo, pero al menos hizo pasar berrinche a Chabela y compañía.

El juego entre villanos y bonifacios volvió a ser muy disputado, pero al final los verdiblancos se levantaron con el triunfo gracias a los tantos de Ulises Casillas, Giovanni González, que terminó segundo lugar con 22 tantos, y de Marco Fabián. Por los sublíderes anotaron uno cada uno, el rey del gol Óscar Pérez, que concluyó con 28 anotaciones, e Iván Olivo.

Para el próximo lunes, Villa de Álvarez se enfrentará en la semifinal al ganador del juego entre La Ferretera Sosa e Ixtlahuacán, que debió efectuarse ayer por la noche. Deportivo Boni será rival de Loros, que fueron tercer lugar tras derrotar a un Ixtlahuacán que solo acudió con cuatro jugadores.

