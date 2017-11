Coco: Un viaje por México

¿Qué nos define como mexicanos? Creo que es necesario hacernos esta pregunta cuando entremos a ver Coco, el nuevo filme de Pixar Animation Studios estrenado en nuestro país casi un mes antes que en el resto del mundo debido a que habla precisamente sobre él, enfocándose en la que es nuestra tradición más popular en el extranjero: el Día de Muertos.

¿Por qué es necesario dicho cuestionamiento al ver una obra como esta? Debido a que más allá de tratarse de una historia sobre muertos volviendo a la tierra, su objetivo es el de fungir como carta de presentación de nuestro país al resto del mundo.

No es la primera vez que Pixar hace esto. Ratatouille de Brad Bird, también brillo con este papel pero en el caso de Francia, y Cars hace lo propio para la cultura norteamericana, o Cars 2 para muchas naciones del mundo. Es interesante pues no solo demuestra la imaginación que poseen los creativos del estudio, sino parte de su fuente de inspiración.

Algo que caracteriza a los productores de Pixar es su meticulosa investigación acerca de los temas que abordan y Coco no es la excepción. Cada elemento visto en la cinta es una representación perfecta de los pueblos mexicanos (en particular los michoacanos) con sus familias numerosas, tradiciones familiares y calzadas empedradas que poseen una cualidad romántica indefinible, una nostalgia hacia algo que ya no existe en las zonas más urbanizadas.

También se nota este ánimo de investigar en los personajes que introduce el filme (los cuales no mencionaré, pues son una grata sorpresa para todos los mexicanos). Pero donde más reluce este aspecto es en la iluminación y el diseño de personajes: Rostros perfectos para mostrarnos al mundo, con pieles morenas pero alegría notoria; con tradicionalismo pero sin prejuicio alguno, labor difícil de llevar a cabo en nuestro tiempo sin parecer racista o insensible.

Pero Coco no solo brilla en su tradicionalismo visual sino en su corazón. La historia habla sobre la familia, sobre los recuerdos, sobre las memorias más preciadas que nos completan como persona. Todo gira en torno a ello. Por lo mismo resulta apropiado que el personaje central admire a un actor de la época de cine de oro mexicano, de una época que él no vivió, o que la canción central de la película se titule Recuérdame, o que la tradición de la que hablan se centre en recordar a aquellos que ya no están entre nosotros, pero contribuyeron y construyeron lo que somos hoy o que el elemento que distinga a la película sea su música, arte particularmente efectivo para transmitir emociones y momentos.

Coco se postra firme ante el mundo respondiendo la pregunta que realicé al inicio de esta columna, ¿Qué nos define como mexicanos? Su respuesta: La música y nuestras tradiciones. La música es una solución perfecta al cuestionamiento, pues pocas cosas tiene nuestro país que compartan tanta belleza como esos versos. En Coco las emociones se sienten en la piel que se enchina a momentos o se humedece de lágrimas en otros, pero se siente aún más en el corazón, que se inflama de alegría al ver nuestra nación tan bien representada en la pantalla grande.

