MicroOpinión

Cuando era niño, alguna vez me encontré, en el librero de mi papá, un libro que si mal no recuerdo tenía por nombre Un perro meando un poste; cómo perder una elección sin morir en el intento. El libro relataba los errores que suelen cometer los políticos antes de perder una elección. En ese entonces AMLO levantaba apenas su carrera política, si no juraría que el autor se inspiró en él para tal joya.

