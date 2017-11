Perspectiva: Ingreso universal

Se viene manejando desde hace varias años en algunos países; la idea de un ingreso universal o renta básica para las personas desempleadas y de extrema pobreza.

En el caso de Finlandia, pionero en este proyecto, está dando 560 euros mensuales a 2 mil ciudadanos desempleados y los responsables de aplicarlo aseguran que está dando efectos positivos, porque, inclusive, la salud de ellos ha mejorado y, además, buscan empleo entusiastamente.

Organizaciones como la OMS y el FMI, han manifestado que un ingreso universal sería la forma en que miles de ciudadanos a nivel mundial salieran de la extrema pobreza. Si eso está dando resultado en los países desarrollados, con mayor razón, sus resultados serían mejores en países, como México, donde hay 50 millones de pobres y la mitad, en pobreza extrema.

Pues, bien, ¿a cuántos ciudadanas y ciudadanos mexicanos atendería el gobierno federal, dando un ingreso básico, y en cuánto tiempo saldrían de la miseria; en la que han estado inversos por muchos años, por culpa de la corrupción del régimen priísta?

Ya se sabe, que en los lugares donde se está aplicando esta iniciativa, la gente lo ve como una buena opción. En nuestro país, se tienen programas sociales para atender las necesidades de una población que ya no cree en nada, porque son insuficientes y, en gran mayoría, va de por medio la política, para ganar votos.

Claro, ¿cuánto tiempo aguantaría el Gobierno otorgando un salario universal para atender el desempleo que es mucho, en nuestro país, dada la falta de recursos? Mejor les interesa la política, mantienen a nueve partidos políticos sin ningún provecho para los mexicanos. Y quinientos diputados que se llevan todo. El INE y los ministros y otras linduras.

El salario universal viene con todo. El gobierno tendrá que cambiar la estrategia; de atención la pobreza, porque varios países ya están ensayando una nueva forma de cubrir ese tipo de necesidad, porque les interesa su gente, pues, no buscar nuevas formas que beneficien el nivel de vida de la población, sería tanto como violar el derecho humano de millones de mexicanos. En todos los países hay pobres y desempleados. Pero no como en nuestro país. El sistema político se encargó, por más de 80 años, de fabricar tantos, por muchas razones, principalmente, por la corrupción imperante.

RETAZO

De varios asuntos, han pasado días y no se ha nombrado al nuevo secretario de Educación en el estado de Colima. Después de haber sido depuesto Óscar Javier Hernández Rosas, por exigencia de los dos sindicatos, la Sección 6 y 39 de los trabajadores de la educación, ya es tiempo de nombrar al titular, quien, sería bueno, que fuera una persona profesional, ajena a grupos de poder, aunque no sea profesor, para sanear un poco esa dependencia…pero, con la huelga de hace unos días, se da la impresión, de que no hay razón que esté por encima de sus reclamos, aunque sean cualquier cosa, como aquella de ponerse en huelga porque no llegó la ayuda para lentes. Pero eso era lo de menos, si bien el magisterio empezó su huelga disfrazándola de reclamaciones menores, la verdadera intención fue siempre esa: cesar a Óscar Hernández para poder colocar su gente, pues de inmediato se nombró a Jaime Flores Merlo y éste, nombró a Porfirio Ureña, un profesor jubilado, habiendo tanto maestro de la educación que no está empotrado en la secretaría ni forma parte de los grupos que medran a su antojo en el interior de esa dependencia…además, no necesariamente debe de ser profesor para ser secretario… ni se necesita ser egresado de Universidad de Harvard, para dirigir la educación en el estado y librarla de una bola de grillos… lo que pasa, que todo lo que piden tienen que dárselo. Y mala mente, pues ya no son votos cautivos los profes, como eran antes. Además, ya tienen su cuota de poder, tienen a un tal Pinto como diputado federal y un diputado local, éste, en el tiempo que lleva, ha sido cero a la izquierda, solo calentando la butaca…Es todo por hoy.

Comentarios