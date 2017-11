Atracadero de Sombras: Saliéndome del huacal

1

En Colima, se persiste en la mitificación respecto a algunos de sus artistas. Otros, no necesariamente son oriundos de estos territorios. Por tanto, parece que acá se prohibiera perderle el respeto a varios de esos mitificados. Uno de éstos, por decir algo, es Zamarripa, del cual, saliéndome del huacal, me aventuro a conjeturar que, en primera instancia, es un escultor carente de destellos de innovación en su género. Estamos, podría atisbar, enfrente de una estética de las apariencias; incluso, bajo el reminiscente moldeado de una querencia de figuración plástica acaso nazista, idealizada ante el impulso decorativo. Envuelta, sin remedio, en su anacronismo, si acaso nos remontamos a aquel canon racista del dictador innombrable. Sin embargo, ese sesgo neoacicalador ciclópeo parece deslumbrar a no pocos comprovincianos y, por supuesto, a las autoridades universitarias, las que, con bombos, platillos y matracas le han otorgado a Zamarripa la jerarquía institucionalizada dentro de las artes visuales locales…muy a la usanza provincial característica de acá.

Por otra parte, como coreógrafo de danza contemporánea, me resulta nada convincente y gratificante, impuesta la medianía dancística fincada en la mayoría de sus representaciones, en las cuales, entre otras cosas, podría resaltar la falta de severidad en cuanto a la fuerza escénica y el planteamiento temático. Pareciera que, en esta disciplina, Zamarripa incursiona nada más para ampliar su currículum en estos territorios, montando coreografías muy forzadas, desatendiendo el rigor, la originalidad y el sesgo de transformación que la danza contemporánea exige actualmente. Aun así, insisto, la universidad local cobija cualquier parpadeo del artista dicho.

2

Referente al rol de fundador y director de uno de los ballets folclóricos más representativos del estado, mi percepción logra avalar, en parte, esos aires de espectacularidad que ha conseguido imprimirle Zamarripa al lenguaje escénico de su compañía. En este género, no siendo ciertamente profesional su ballet y contando con un magnífico elenco de músicos y la apoyatura escenográfica impecable del artista plástico Jonathan Aparicio, él ha mantenido durante casi 30 años un rango elogiable en cuanto a la disciplina y el entretejido de sus montajes, proveniente la metodología y las técnicas de interpretación de Zamarripa, guardadas las proporciones, calcando acaso el distintivo estilístico de la insigne Amalia Hernández, la cual innovó la danza folclórica, enriqueciéndola bajo pautas relativamente influyentes tanto de la danza clásica como de la contemporánea. Proceso asimilable que Zamarripa adquiriría sin duda siendo bailarín del famoso ballet de la maestra. No obstante, al margen de lo advertido y sin restarle mérito al rango cualitativo impuesto por Zamarripa en algunas de sus creaciones coreográficas, no es un secreto que tales logros se han concretado a costillas de no pocos sacrificios y sinsabores de sus bailarines, músicos y staff, básicamente durante las giras internacionales que, cada año, realiza el tal ballet. En esta dirección, los rumores tachan a un Zamarripa acaparador-negociante de los gastos de la compañía, hospedando a sus discípulos en hoteles de ínfima categoría y otorgándoles migajas en cuanto a la alimentación de los mismos. Deplorable, si consideramos que el financiamiento para manutención y traslado en dichas giras debería ser parejo para ambas partes: bailarines y director, incluido por supuesto el staff. Sin embargo, la jerarquía y el mando de Zamarripa impuestos por él mismo jamás han dado su brazo a torcer; poder vertical desde luego avalado por los rectores en turno de la universidad local. Entretanto, él continúa siendo vitoreado por la cúpula universitaria. Además de que, en ciertas ocasiones, descorrido el telón oscuro de una existencia a lo mejor enmascarada, ha sido tachado por algunos de sus alumnos de valerse de mañas de seducción aplicadas a ellos mismos. Deplorable, reitero, donde la pujanza desinhibida y natural de los desbordes pasionales deberían manifestarse con toda su libertad, y no a través de la supuesta presión del maestro a sus alumnos de una compañía dancística. Quiero decir, contrariamente, Eros en plenitud, abierta y limpiamente correspondido… al margen de cualquier forzamiento.

Comentarios