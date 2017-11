Sayer califica a finales al derrotar 2-0 al Brun

Infoecos/Colima

El equipo de don Alberto ya está en las finales del Torneo de Voleibol Mixto Premier. Al Francisco Brun le repitió la dosis al vencerlos 25-12 y 25-23, para llegar a 10 puntos en duelo de la fecha siete del torneo que se realiza en la cancha Francisco Villa III.

La efectiva defensa que plantearon Cinthia Alcaraz y Mary Rodas anuló por completo el ataque rival comandado por Jhony González, además fueron comandadas por el liderazgo de su capitán Alberto, una persona adulta pero que es muy difícil de sorprender.

Con este resultado, Pinturas Sayer se coloca a solo dos puntos de Los Malqueridos, que con 12 unidades comandan el evento, mientras que el Brun se queda en ocho bonos, y su líder Jhony deberá fortalecer su equipo con varones, ya que antier solo eran él y cinco damas.

El CUDE derrotó a Francisco Villa por 25-13 y 25-14, y ya alcanzó en el cuarto lugar a Mariscos Hernández. Gran actuación tuvo, por los emplumados, Eduardo Hernández, que detuvo con bloqueos la ofensiva de los locales, por quienes José Corona esta vez no hizo diferencias.

La jornada ocho se jugará de la siguiente forma: el miércoles, a las 19:00 horas, Francisco Villa vs Brun; el viernes 10 de noviembre, a las 19:00 horas, Malqueridos vs Francisco Brun; a las 20:00 horas Malqueridos vs Mariscos Hernández, y a las 21:00 horas CUDE vs Pinturas Sayer.

