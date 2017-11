Sociedad del Conocimiento: Villa y Zapata

Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata fueron jefes militares, gracias a su participación y batallones se plasmaron los ideales revolucionarios y exigencias de las clases populares en la Constitución de 1917, postulados que dieron la paz a México, después de 10 años.

Para poder comprender quiénes fueron Villa y Zapata, hay que entender cómo eran Chihuahua y Morelos en los tiempos de Porfirio; el primero, eran tierras heredadas por hijos de militares, que tenían hasta cierto punto, una independencia, además luchaban por establecer una frontera entre la civilización y la barbarie en el norte de México.

Morelos, su economía estaba en las haciendas, además se contaba con una industria azucarera, había a su vez, una historia de pueblo y de conflictos. En la época de Villa y Zapata concurrían guerras, violencia y mucha opulencia, era difícil tomar decisiones que beneficiaran a grandes números de la población, máxime por las grandes diferencias, entre una u otra clase.

Hoy, podemos visualizar aciertos y errores cometidos por ambos, así como su contribución a la vida contemporánea de México. Si Zapata era la imagen del campesinado, Villa fue el líder popular –tanto por su extracción social como por sus objetivos y la cantidad de seguidores-, además de ser un genio militar, cometió errores, motivo por el cual, Obregón lo pudo superar y vencer.

Villa era orgulloso y soberbio; hombre impasible, capaz de luchar fríamente pero sentimental. Estos dos caudillos tenían diferencias respecto a cuna: Zapata provenía de una familia de dinero e influencia. Villa tenía raíces humildes, provenía de una familia trabajadora, obrera, él con un pasado algo oscuro, después de un supuesto incidente donde vivía.

Las estrategias villistas fueron militarmente mejor que las de Zapata. Villa creó la división del norte, fuerzas armadas con grandes estrategas, peleadoras, volviéndose casi insuperable. El acierto de Zapata fue hacer el plan de Ayala.

Hay que reconocer que este Plan de Ayala, a la muerte de Madero, fue secundado por Villa, por ese motivo Carranza se ve obligado a formar la primeras Comisiones Agrarias, establecer un Crédito Agrícola y, una Caja Rural de préstamos, y en 1915 se da la promulgación de la Ley Agraria, con la finalidad de calmar al campesinado y al medio rural.

Pancho Villa pudo levantar al norte en armas porque él mejor que nadie conocía los problemas agrarios de este lugar, su error central fue el de posponer el reparto agrario hasta que se ganara la guerra. Zapata era un hombre honesto, un líder sin ambiciones de poder nacional, prometió a sus hombres no darles la espalda, ni cambiar sus ideales, estaba convencido de que su lucha era solo para restituir los derecho del campesinado por lo que el reparto de tierra no se debía de posponer.

Villa y Zapata cometieron errores, el primero, dejaban a su pasó una cuna de muchos amoríos, compadrazgos y mujeres conforme realizaban su avance en las diferentes zonas del país. Emiliano Zapata, su error fue dejarse convencer por Jesús Guajardo de que se estaba cambiando de bando a los zapatistas, situación que lo llevaría a la muerte, además, veía para atrás, en un campesinado que ya no existía.

Podemos concluir, ni uno de los dos fueron líderes perfectos, por eso tuvieron detractores, pero por la forma en que lucharon Villa y Zapata, su entrega, su pasión a la causa popular, hoy viven en el ánimo del pueblo, por ese motivo el partido que se llamaba heredado de la revolución, al traicionar el ideario revolucionario, cavaron la fosas no sólo de sus actores políticos, sino del partido en general.

Para despedirme. En charla, Noé Guerra, sobre una nota de un rotativo nacional sobre el Panteón de los Gringos, ubicado al norte de la capital, señala: “Está mal, no hubo tal racismo, todos los ahí sepultados eran “protestantes”, por tanto, no cristianos ni católicos, por lo que no tenían cabida en el “camposanto”.

