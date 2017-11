A media semana: La frágil seguridad

Por demás preocupante lo que está padeciendo Colima en cuanto a inseguridad, nadie de los que aquí radicamos lo puede negar; si bien es cierto, se nos ha hecho costumbre enterarnos un día sí y el otro también sobre homicidios dolosos con el tufo del crimen organizado, nos sorprende ahora, además del repunte de la violencia a todas horas del día, la conducta de los delincuentes, quienes se han vuelto insensibles, sanguinarios, ya no se conforman solamente con ejecutar a sus víctimas, sino que antes los torturan de la peor manera, sobre esto, poco nos enteramos, salvo lo que publican medios de comunicación -que se encontró tal o cual cuerpo con huellas de castigo físico-, mas nunca nadie, mucho menos las autoridades policiales, explican a detalle, del lado positivo, bueno para que no se haga apología del delito, pero la verdad es aterradora: de manera sádica desmiembran parte de sus cuerpos y en su gran mayoría las llamadas partes nobles, triste, pero hay que aceptar la realidad desgarradora que dijo anteayer el procurador José Guadalupe Franco, en el sentido que la gran mayoría de los finados, de una u otra manera, estaban involucrados en actividades ilícitas, empero en otros, aunque sean los menos, se cuecen aparte, ejemplo, el caso de Daniel Cortés, director de la CAPDAM, ni antes ni después de su muerte, se conoce anduviera en malos pasos, lo mismo del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, quien, creo, el único pecado que tenía era ser pariente del corrupto de Mario Anguiano Moreno, como el mismo exmandatario dio a conocer durante sus funerales, en el desafortunado episodio de los tres balaceados del domingo, participantes del “Cuyutlanazo”, donde cobardemente, agazapados, balearon a inocentes, con saldo de un fallecido y dos lesionados, no obstante las desgracias no terminan, también hubo daños “colaterales” como un bebé de apenas 10 meses de edad, amén de los ejecutados ayer martes, y le paramos de contar porque no alcanzaría esta columna para enumerarlos. En resumen, cada día es más peligroso circular por el exapacible territorio colimense, hasta los ajenos al mal corremos peligro, lo malo es que los encargados de resguardarnos parece que no les ha caído el veinte de la situación extrema y riesgosa en que actualmente vivimos. Sobre sus comparecencias, mejor ni tocamos el tema, fueron a cumplir el requisito y a intercambiar buenos deseos con los diputados, incluidas planas de tarea para sus casas.

SANCIONES EN LA HAMACA

A pesar que hace exactamente 16 días se presentó el dictamen de sanción en el Congreso del Estado contra el pillo de Mario Anguiano Moreno, donde, inamisible, irrisoria e inexplicablemente, a pesar de los múltiples desfalcos comprobados por las auditorías, resulta que informó el diputado Riult Rivera, presidente de la Comisión de Responsabilidades, que no le han turnado el expediente, y no dude que se la llevarán de muertito, como ha sido el actuar durante el resto del año. Lo he dicho y reitero, todo indica que al oriundo de Tinajas le harán lo que el viento a Juárez, pero no por blanca palomita, sino por complicidad con el Legislativo que solo le apeteció castigarlo con una inhabilitación para ocupar cargos públicos y supuestamente obligarlo a regresar una miseria considerando lo que robó, pero ahora ni siquiera les da la gana completar el proceso sancionatorio, menos resarcitorio. ¡No te acabes, impunidad!

PARA CERRAR

De llegar a consumarse el rumor que a Jesús Orozco Alfaro lo nombrarán director de la API-Manzanillo, bien valdría la pena ir pensando en retirar la escultura del Pez Vela, para colocar en su lugar uno muy grandote dedicado a la corrupción… Se comenta que este próximo 27 del presente mes, se tiene contemplado el destape de José Antonio Meade; como coordinador de campaña iría Aurelio Nuño; al PRI nacional, Eruviel Ávila; mientras que José Narro sería el candidato a la Ciudad de México.

cesarguerrero1@hotmail.com

Comentarios