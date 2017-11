MicroOpinión

De mala educación que los diputados dejaran plantado al titular de la Seidur. No sé si les dio mal del puerco a la hora de la comida y se quedaron en sus casas a dormir, si se les olvidó o si simplemente les valió. Ahora resulta que citan a comparecer pero no llegan a la comparecencia. Se les olvida a los diputados que ellos representan al pueblo, no hay excusas; si les da flojera su trabajo, renuncien.

