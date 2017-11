Pone Felipe Cruz su experiencia al servicio de los villalvarenses

Infoecos/Villa de Álvarez

El exalcalde de Villa de Álvarez y uno de los personajes que suena como posible candidato a la Presidencia Municipal en el próximo proceso electoral, dijo que esperará los tiempos para saber si podrá contender al interior de Acción Nacional, resaltando como carta de presentación su experiencia.

“La verdad sí existe el interés de participar, sigo militando en el Partido Acción Nacional, soy una persona que, de antemano, he estado en el partido, no con mucho lucimiento, pero estamos trabajando y contamos con el apoyo de la sociedad, que son quienes me animan a que participe”.

Agregó que estarán de visita con algunos liderazgos del partido, para ser apoyados, señalando que existe una buena relación con la actual dirigencia que encabeza Julia Jiménez, “pero el amiguismo no es lo que más vale, sino que la sociedad pueda y miembros del partido puedan opinar”.

Respecto a la administración de Yulenny Cortés León, dijo que cada político se lleva lo que le toca, “el ciudadano al rato lo pondrá en su lugar, yo no creo que para el partido sea una carga”.

Admitió que hay muchos jóvenes que no lo conocen, “pero en la referencia política que yo tengo, la gente tiene una parte de lo que se ha hecho en las administraciones donde fui presidente municipal”.

Además de la experiencia, Cruz Calvario dijo que tiene mucho brío para aportar a la sociedad, “para sacar muchas cosas adelante en nuestro municipio, obra pública, la cultura, atención a la sociedad, es lo que pide la gente y si contamos con el recurso humano y material, podemos fortalecernos con lo que tiene el propio Ayuntamiento; con el equipamiento que se tiene podemos trabajar”.

Dijo ignorar si Yulenny piensa en la reelección. Sobre la relación con el Gobierno municipal mencionó que hace un año se pronunció en que hacía falta atención para los ciudadanos que lo requerían, “la gente te reprueba y contestó que el reprobado era yo, pero finalmente la gente lo externa, pero siento que a partir de entonces sí ha estado atendiendo a gente que solicitaba hablar con ella”.

Finalmente dijo que hay cosas que no se pueden tapar, como algunas obras públicas, en una vialidad recién hecha (avenida Ayuntamiento), “alguien falló y habrá que cobrársela el órgano fiscalizador a quien tenga la responsabilidad”, concluyó.

