Perspectiva: La inseguridad, talón de Aquiles

En la pasarela de funcionarios relacionados con la seguridad, ante el Congreso local, con motivo del informe del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, en su comparecencia, el señor Francisco Javier Castaño, secretario de Seguridad Pública, aseguró, que se tiene programado contratar 160 policías en este 2017, 200 para el 2018 y 200 para el 2019.

En estos momentos la ciudad capital cuenta con 704 elementos, y lo ideal sería contar con mil 304, dijo el secretario ante los diputados. Expresó que, con motivo de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, se ha logrado detener a 187 delincuentes, incautar armas largas y cortas, y varias cuestiones relacionadas con la inseguridad.

Por su parte, el procurador manifestó ante los representantes del pueblo, que las denuncias contra exfuncionarios estatales tienen avances de 70 y 80 % e hizo un análisis de lo sucedido a políticos de Silverio a la fecha, y reconoció crisis en materia de seguridad.

El propio mandatario estatal, Ignacio Peralta Sánchez, también reconoció que Colima atraviesa por momentos complejos en materia de seguridad. En ese sentido, bien se ve el mandatario, pues no pretende formar cortinas de humo para esconder un flagelo que ha golpeado, no solo a Colima, sino al país, pues a la medida de las posibilidades económicas, la inseguridad está en un punto prioritario para el Ejecutivo. Solo que el problema se está agrandando y no de ahora, ya tiene mucho tiempo.

Pero también el mandatario y las autoridades involucradas en seguridad pública, tienen la ineludible responsabilidad, que si la estrategia actual no está dando buenos resultados, por los motivos que sean, existe la obligación de analizar nuevas formas de atacar la inseguridad, puesto que la misma se ha vuelto una exigencia nacional y local. La ciudadanía se está desesperando y cada día el pueblo quiere que sus autoridades den mejores resultados. Ya es tiempo.

El esfuerzo se hace diario, pero en ocasiones se da la impresión que el gobierno ha sido rebasado por un asunto que ya tiene sus años, y que por más recursos que se inviertan, hay descontento e insatisfacción de la población hacia las autoridades, en materia de seguridad. Ojalá a la nueva contratación de personal para que ingrese a la policía, se le dé una fuerte capacitación en todos los sentidos, para que estén aptos de enfrentar el problema; pero sobre todo que reciban un buen sueldo, para que no tengan pretexto de corromperse, y sirvan en cuerpo y alma a la ciudadanía, que está ávida en tener policía confiable, honorable y valiente, que bien vale la pena por la seguridad de los colimenses, sin distingos partidistas.

Pero sobre todo ir viendo la reducción de la jornada de trabajo. En lugar de 24 por 24, que sea 12 por 12, u otra forma donde salgan beneficiados tanto la población como el cuerpo policiaco. Al tiempo.

RETAZO

El licenciado Javier Ceballos, diputado local por el VII Distrito Electoral ubicado en Villa de Álvarez, es fuerte aspirante a la Presidencia Municipal por la vía independiente, y es competencia real a quienes quieren contender por la alcaldía… Ceballos es oriundo de Villa de Álvarez, de una familia bien conocida del centro, de oficio carnicero, hombre trabajador, quien fuera regidor en los años 2012-2015 y hoy preside la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, por lo que a él le corresponde conocer de primera mano los problemas del transporte urbano en el estado de Colima, pues la secretaria ha tenido tantos porque no se ha sabido llevar con los transportistas… El licenciado Javier atiende bien a la ciudadanía que se acerca a pedirle la solución de la problemática que a diario aqueja a la población, principalmente a sus paisanos, que son bien recibidos en el Congreso… Este joven político haría un buen papel como alcalde, por conocer de cerca los problemas de las distintas colonias que existen en la Villa, las cuales, cada una tiene sus propias necesidades. Es todo por hoy.

Comentarios