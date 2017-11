Sigo firme en Chivas: Almeyda

Luego de los rumores de su salida de Chivas, Matías Almeyda aclaró que ya planea cómo encarar el Clausura 2018, además de que piensa cumplir con su palabra de quedarse en el club pese a que muchos quieren su lugar.

“Yo dije que el futbol es dinámico, eso no significa que yo haya dicho que me voy a ir, yo tengo palabra, no hace falta que lo tenga que aclarar. Hace una semana había dicho que yo sigo con mis objetivos, mis ambiciones y no por una derrota van a cambiar.

“Asumo el Campeonato malo, pero no me quita las ganas de quedarme en Chivas. Amo a Chivas. Tengo mucho por delante, no les va a ser tan fácil. Hay muchos que quieren mi silla, pero me van a tener que echar”, expresó el técnico.

El argentino, quien estuvo en la ceremonia de la séptima investidura al Salón de la Fama, tiene contrato hasta 2020 con los rojiblancos y por eso aseguró que está planificando lo que viene.

“No desvirtúen lo que yo digo. Estoy firme y soy un hombre de palabra. El que lo dice es porque no me conoce”, comentó y habló de las reuniones con el dueño del equipo, Jorge Vergara.

“No se tocó ningún tema especial con Jorge, se hizo una radiografía general de lo que se hizo este torneo porque el otro fue excelente”.

Se negó a revelar cuáles serían las posiciones a reforzar, pero subrayó que serán pocas debido a lo difícil que es llevar jugadores al Rebaño, pues: “A Chivas no le venden y cuando lo hacen le venden caro”.

