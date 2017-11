MicroOpinión

Cambia, todo cambia… empiezan a moverse las piezas del ajedrez rumbo al 2018 o quizá no. Salen Mayrén Polanco y Francisco Pérez de Gobierno del Estado, figuras reconocidas por la población y con potencial político para alcanzar una candidatura o quizá no. ¿Será que salen para posicionarse? ¿Será que van a otra posición? Yo sólo sé que no sé nada. Especulando ando. Hasta el arriero quieto sigue andando.

