Tinta Social: Tiempos de elegir

A unos cuantos meses de que dé inicio el proceso electoral del 2018, el ambiente político empieza a moverse de más y no es raro que previo a los momentos de definición sobre las candidaturas y posibles escenarios políticos, diversos actores se encuentren buscando los espacios para su difusión. El caso más claro lo representa el joven Romero Coello, quien ha tapizado el estado con su imagen tanto en revistas, espectaculares y camiones, tal cual en plena campaña electoral. Cualquiera de los posibles candidatos deberán cuidar mucho los actos anticipados de campaña y sobre todo la autoridad estatal deberá dejar bien claras las reglas del juego y no dar pie a la ciudadanía para que pensemos mal, o sea, medir a todos con la misma vara. No será raro, después de ver esta acción del joven Romero se den más actos similares de promoción anticipada que en sí resulta molesto para la mayoría de la población, quienes exigimos más resultados y menos promoción personal.

Un tema que deberán cuidar los partidos políticos es el de la democratización para la elección de los próximos candidatos y que va de la mano con la participación de la sociedad en los partidos políticos. Los partidos deben eliminar las dudas con respecto las cuotas de poder que se dan al interior de los partidos y evitar prácticas que ponen en duda el accionar de los futuros gobiernos que emanen de estos partidos políticos. En el caso del PRI vemos cómo continúa la práctica histórica del dedazo y el mismo rumbo parece será el de Morena, quien desde el proceso electoral pasado mediante la definición de su líder nacional sigue imponiendo a quién le plazca para ser candidatos a puestos de elección popular. La sociedad debe ser representada por personas con preparación, criterio y sobre todo verdaderos líderes y no imponer o llevar a cabo prácticas de elección que en definitiva no darán los resultados que la ciudadanía merece.

Otro tema interesante lo representa las posibles alianzas electorales en el estado. Sin duda toma forma poco a poco el Frente Ciudadano, encabezado por los líderes de los partidos políticos estatales (PAN, PRD), quienes buscan medios para posicionar candidatos que representen a la ciudadanía. Sin duda los partidos políticos considerarán la importancia de involucrar a la sociedad en este proceso electoral que viene, el cual resulta de vital importancia para que los partidos políticos vuelvan a representar a la sociedad y no llegar al punto de convertirse en dictaduras familiares o compadrazgos, y no caer en el error que representaría sin duda, una derrota el próximo año.

Un tema que requiere más análisis será el de las candidaturas independientes. Si bien a nivel nacional para la elección de presidente está representando un gran esfuerzo de aquellos que quieren alcanzar la cuota para ser candidatos y verse en la boleta del próximo año, al parecer a nivel local será un proceso posiblemente menos dificultoso y sobre todo veremos quiénes estarán dispuestos a contar con el capital (económico y político) para tomar esa decisión y más que nada de dónde provienen los recursos para financiar sus candidaturas.

Por último estimado lector, cabe hacer una gran pregunta en estos tiempos cuasi electorales, y que resulta de vital importancia para conocer nuestro sentir y actuar… ¿Se siente usted verdaderamente representado por sus gobernantes o representantes políticos? Si su respuesta es sí, ¡felicidades! Si su respuesta es no, ¡infórmese antes de votar, para no cometer de nuevo el mismo error!

“No hay mejor medida de lo que una persona es que lo que hace cuando tiene completa libertad de elegir”, William M. Bulger (1934-?) Político estadounidense.

Hasta la próxima.

