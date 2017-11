Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

CAMBIOS Y FUTURISMO. Los ajustes en el gabinete estatal, con las salidas de Mayrén Polanco del DIF Estatal y de Paco Pérez en el Incodis, han desatado una serie de especulaciones en torno al futuro en función del proyecto del gobernador y del manejo de los diversos grupos y partidos, en un horizonte de intensa movilidad de los actores de cara al porvenir. Se dice que Mayrén puede ser postulada a diputada local, por el distrito 8 en la Villa, en tanto, Paco Pérez aspira a una diputación en Colima. En el pasado su partido le ha negado la oportunidad de competir, veremos ahora qué sucede. Sin un grupo político conocido, Paco tuvo el mérito de sobrevivir en ese cargo, con diferentes gobernadores, haciendo un trabajo aceptable, pero su ciclo terminó ahí. Veremos qué le depara el futuro. En tanto, a Mayrén, no se sabe si se inclina por lo electoral, algún cargo en el gabinete –recordemos que ella ya estuvo en Sefome– o retorna al mundo de la academia, pues es una economista muy destacada. En este horizonte, Indira Vizcaíno se perfila al Senado de la República, pues tiene el apoyo incondicional del único que vale en Morena, AMLO, que es el fundador, el dirigente, el dueño de la franquicia y candidato presidencial, más lo que se acumule en la semana. El mesías tropical es el único que decide y manda en Morena, por lo que tengo la certeza de que Indira será candidata al Senado, aunque el General Gallardo no quiera o le moleste. Simplemente, astuto como es, siendo un animal político, López Obrador va a poner en la balanza el peso político y carisma de uno y otro. Uno se queda y otro se va. Ya que está visto que Indira y Gallardo no caben en el mismo corral. Las diferencias entre ambos son irreconciliables y el General Gallardo ya pintó su raya y no acepta, por ningún motivo, a la bella cuauhtemense. El desenlace de esta contienda es previsible, pero se lo dejamos a usted, amable lector.

PROBLEMAS EN EL IMSS. Se denuncia falta de cobertura de personal, entre otros problemas en el Hospital Regional de Zona en Villa de Álvarez; el centro de lavado en avenida De los Maestros está en pésimas condiciones y además se subroga el servicio, entre otras irregularidades, según denunció al frente de ese nosocomio, Rafael Ruvalcaba Aceves, secretario general de la Sección XXV del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Se denuncia favoritismo y maltrato a los trabajadores por parte del personal directivo, según el líder sindical que pide la intervención inmediata del director general Mikel Arriola. Exigen que se regrese el servicio de Urgencias en el viejo hospital de avenida De los Maestros, el cual nunca debió desaparecer en ese nosocomio que todavía tiene vida útil, pues se le invirtieron 40 millones de pesos para reforzarlo. Es un hospital desaprovechado. Dice que se debe crear una unidad de medicina familiar, es la postura del sindicato. El de la Villa, es un hospital de primer mundo y sería lamentable que se confirmen fallas estructurales, como las filtraciones de agua en todo el edificio; así como el hecho de que no hay servicio de lavado y se prefiere gastar, subrogando el servicio a una empresa de Guadalajara, refiere el líder sindical.

MONREAL SE EQUIVOCA. Me extraña que un tipo tan inteligente como lo es Ricardo Monreal, se deje manipular por un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que ya lo traicionó al bloquearlo para que no fuera candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, impulsando a su preferida Claudia Sheinbaum, quien es una damnificada política por el sismo del 19 de septiembre y que no supo estar a la altura de la crisis de corruptelas y permisos ilegales que llevaron a la tragedia con más de 20 muertos en el Colegio Rébsamen. Para acabarla de amolar, AMLO lo recibió caminando a solas, por un paraje desierto en San Luis Potosí, en lugar de conversar en un sitio agradable, en donde estuvieran sentados y mirarse de frente y aclarar todo. AMLO le propuso un regalo lleno de veneno e irreal: la Secretaría de Gobernación de su hipotético gobierno. ¿Cuál gobierno? Si ni siquiera va a ganar los comicios; por su soberbia, por su falta de programa y por su carencia de pensamiento estratégico. No tiene un proyecto de nación, como bien lo acaba de denunciar nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, en reciente entrevista con El Universal. Para gobernar no basta con el carisma y la ambición, que sí las tiene El Peje, pero se requiere tener un proyecto. El caudillo tropical solo propone una vuelta al pasado en un mundo que ya cambió y eso lo puede conducir al basurero de la historia.

