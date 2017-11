Hablemos Derecho: Un reglamento municipal muy peculiar

SEGUNDA PARTE

Continuando con el tema de los desaciertos del nuevo reglamento municipal, cabe señalar que en el Considerando Octavo del mismo, se aprecia que la comisión, que encabeza el presidente municipal Héctor Insúa, señaló como un tema a atender: “la deficiente redacción del texto vigente, el cual presenta un sinnúmero de errores ortográficos y de sintaxis, creando múltiples lagunas reglamentarias, que a su vez generan confusión al momento de aplicar las disposiciones, y hacen difícil su lectura y entendimiento a la ciudadanía”.

No obstante criticar esa situación del anterior reglamento, podemos observar que en el Considerando Décimo Séptimo del nuevo ordenamiento se dice: “No obstante las modificaciones presentadas, existen permisos otorgados por administraciones municipales anteriores, los cuales, aun cuando fueron otorgadas (sic) irregularmente, constituyen un derecho adquirido por los particulares, que no pueden ser suprimidos de manera arbitraria, por lo que en el artículo Cuarto Transitorio (sic) se prevé que serán respetados, siempre y cuando se encuentren al corriente con el pago de los derechos correspondientes al momento de entrar en vigor el acuerdo que se propone”.

En primer lugar existe un error en el precepto transitorio invocado, pues el “artículo cuarto transitorio” señalado nada tiene que ver con el tema de las licencias, pues éste versa sobre la publicación del reglamento por parte del Alcalde, suponiendo que debe referirse al tercero de los artículos transitorios.

Otro error del citado considerando y que considero grave al tratarse de un aspecto de fondo, es el considerar que una licencia otorgada “irregularmente” constituye un derecho adquirido, tal parece que los munícipes desconocen que existe algo llamado “juicio de lesividad”, mismo que se contempla en la Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima que en la fracción V, de su artículo 11, refiere que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer: “De los juicios que promueva la autoridad emisora de actos o resoluciones administrativas favorables a los gobernados, cuando no pueda anularlo o revocarlo por sí misma por lo previsto en las leyes o reglamentos, ejerciendo su acción de lesividad ante el tribunal cuando: a) Se afecten disposiciones de orden público o el interés social; b) No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución favorable; c) El interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para conseguir la resolución favorable; o d) Se haya concedido un beneficio indebido. El procedimiento de lesividad solo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la resolución favorable al gobernado, dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el gobernado, solo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda, si la naturaleza del acto lo permite;”.

Es decir, es una terrible contradicción que el ayuntamiento busque tolerar una irregularidad en lugar de promover las acciones correspondientes para nulificar las licencias “irregulares” ¿Será desconocimiento de la ley o complicidad?

También, dicho reglamento hace gala de una redacción confusa, invitándoles a que lean el artículo tercero transitorio que se compone de dos párrafos que regulan exactamente lo mismo pero de manera diferente y contradictoria.

¿Y usted que piensa estimado lector?

