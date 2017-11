Análisis Político: ¿Por qué aumenta el transporte público?

El servicio del trasporte público aquí en Colima y en la mayor parte del país, vive una situación muy crítica, pero en otros países están peor, simplemente lo suspenden constantemente en muchas regiones por el caos de los transportistas, como en Brasil, Venezuela y Bogotá, entre otros, porque las empresas, propietarios y concesionarios del servicio tienen que aguantar los constantes incrementos a la gasolina y el diésel, sin que los gobiernos les autoricen en forma automática el incremento de las tarifas.

Es decir, mientras que los concesionarios padecen el incremento del costo de los combustibles y precios de llantas, balatas, o mantenimiento de las unidades en forma constante, antes era cada mes el aumento, los gobiernos no les autorizan incrementar sus tarifas por razones económicas sociales, porque afectarían a la economía familiar. Es por ello que estos ajustes son retenidos, pero deberían aumentarlos para, en el caso de México, por lo menos cada año en 50 centavos para no impactar. Es por ello que el incremento al pasaje en el servicio público urbano en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez es razonable, aun cuando se considere mucho, ya que es de 6 a 8 pesos, sin embargo, duraron varios años para lograr este aumento, observamos que no hay todavía una política tarifaria estatal.

En varios países y también en la Ciudad de México, los gobiernos implementan el servicio público subsidiado o administrado por las mismas autoridades gubernamentales, inclusive compran o subsidian camiones nuevos para modernizar el transporte, gastan cientos de millones de pesos mensuales, pero consideran que es parte del gasto público para regular y mantener el desarrollo de la economía de las grandes ciudades, en los Estados Unidos ha mantenido el apoyo subsidiado para el transporte de los estudiantes en forma directa y gratuita porque considera que el servicio es prioritario para promover el estudio y el desarrollo de los jóvenes, pero esto es tema de países desarrollados, que no podemos comparar a Colima, esos esquemas no son para nuestro estado.

En resumen, el aumento al costo del pasaje es justo y necesario, y más cuando son los propios transportistas los que asumen el gasto o costo del subsidio del descuento del 50% a los estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Lo que sí vale la pena es que los transportistas adopten nuevos esquemas de rutas especiales para efectuar los cambios de un camión a otro mediante un solo boleto que resulte más económico que pagar dos pasajes diarios, además urge proyectar rutas rápidas que solo pasen por los diferentes anillos periféricos más importantes, sin desviarse a las colonias, la agilidad en el transporte urbano y suburbano que van a las comunidades es tema de todos los días, aunque no vamos tan mal.

abelglezs@gmail.com

Comentarios