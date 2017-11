Cuestión de Enfoque: ¿Y a todo esto cómo está realmente la Ciapacov?

No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Goethe

La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) buscará disminuir su cartera vencida con las promociones que llevará a cabo esta semana, con motivo del Buen Fin y en diciembre, en ocasión del fin de año, informó su titular, Heliodoro Langarica Muñoz.

Refirió el extitular del Incoifed: “Tenemos rezagos importantes en el pago, por parte de algunos usuarios y estamos trabajando en ello, programando para estos dos meses la posibilidad de que los morosos se regularicen”.

Y muy ufano, Langarica Muñoz adelantó que en el marco del Buen Fin, “pondremos a disposición los descuentos que nos autorice el Congreso en los servicios, en los recargos y en las multas, de tal manera que sea accesible para el usuario pueda regularizar su situación. Por lo que toca a diciembre, se espera tener otro evento, y si nos va bien, habremos de cerrar mejor, financieramente, el año”.

Asimismo, destacó que normalmente, “nuestra eficiencia de recaudación anda por el orden del 70 por ciento, yo espero que este año la podamos superar y si llegamos arriba del 80 por ciento, me sentiré satisfecho”.

Finalmente, el recientemente nombrado titular de la Ciapacov comentó que está en análisis el monto de la cartera vencida. “Pedí que me la hicieran real, para no dar un monto que no corresponda; están trabajando en esa cifra y en cuanto la tengamos lista, podremos saber el importe”.

¡Por lo que refiere el director de la Ciapacov, Heliodoro Langarica Muñoz, la salud financiera de este organismo no es la mejor hoy día! ¡Preocupa que desconozca el monto de la cartera vencida! ¡Y también debería de informar qué medidas estaría tomando, para evitar caer o que sus subalternos caigan en las conductas sancionadas por el H. Congreso del Estado en contra de quien fue titular de la Ciapacov, Óscar Valencia Montes, y dos de sus más cercanas colaboradoras! ¡No sería mala idea, entonces que el H. Congreso del Estado cite a una reunión de trabajo al director de la Ciapacov, Heliodoro Langarica Muñoz, para que informe en qué estado recibió al organismo operador de agua y alcantarillado, y sobre todo que informe qué está haciendo para sacarlo adelante! Cuestión de Enfoque.

A MANERA DE COLOFÓN

El pasado martes 7, a través de un emotivo altar de muertos, se honró la memoria del Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa (1937-2014). Fue trabajo de equipo de entusiastas estudiantes del primer semestre de los grupos E y F del Bachillerato #4 de la Universidad de Colima, quienes así evocaron la trayectoria de nuestro director general en esta casa editorial, Ecos de la Costa, quien también fue fundador de su prepa, de la FEC, FEUC y SUTUC, además de ser el artífice de la profunda transformación de la Universidad de Colima, institución de la que fue alumno, dirigente estudiantil, catedrático, líder sindical, funcionario y durante toda la década de los 80’s rector. El Licenciado Humberto fue un apasionado del ejercicio periodístico, de Colima y de su gente, a la que sirvió con enorme vocación desde diferentes responsabilidades en la administración pública estatal, en la legislatura local y en el Congreso de la Unión. ¡Merecido homenaje a un hombre de Estado, creador de instituciones! ¡Honrar, honra! ¡Enhorabuena!

