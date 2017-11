Habrá beneficios claros con el incremento a las tarifas

Infoecos/Colima

Al manifestar su opinión con respecto al incremento a las tarifas del transporte público en Colima y Villa de Álvarez, la secretaria de Movilidad, Gisela Irene Méndez, admitió que este tipo de decisiones puede generar inconformidades.

La funcionaria estatal recalcó además que en los próximos días también habrán de analizar y, en su caso, aprobar el incremento al transporte urbano en Tecomán y Armería, así como el ajuste en la tarifa de los taxis.

Sin embargo, señaló que lo importante será demostrarle a la ciudadanía que el aumento tendrá beneficios claros y que se van a dar cambios reales en la calidad del transporte.

Gisela Méndez destacó que los primeros acuerdos que los concesionarios deben cumplir, radica en la aplicación del horario establecido en todas las rutas y también deberán iniciar ya con la mejora de la situación física de las unidades.

“Los transportistas tienen dos meses para que las unidades estén en buenas condiciones y, de no estarlo, no podrán entrar a operar y el usuario será clave en ello para que denuncien los que no cumplen con este compromiso”, reiteró.

En este sentido, aseveró que serán de mucha ayuda las observaciones que haga la ciudadanía y además de esté más empoderada para ser nuestro observador y auditor externo y que se cumplan los compromisos. Nosotros tenemos como compromiso el que se cumplan los acuerdos, le vamos a cumplir a la ciudadanía”, aseguró.

Gisela Méndez agregó que las nuevas unidades deberán ser vehículos accesibles con toda la seguridad, con cámaras de vigilancia y todos los elementos tecnológicos para el conteo de pasajeros, GPS y motores bajos en emisiones.

