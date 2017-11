Sociedad del Conocimiento: ¿Crisis parlamentaria en Colima?

Una de las características de algunos legisladores locales del actual Congreso local es la de crear confusión y división desde su llegada. Durante más de un año se han dedicado solo a lastimar a otros legisladores con su actitud y, con ello, provocar el rompimiento con dos aliados de la administración estatal.

Alguien no hizo su tarea en el Congreso, pese a que se le paga para que esté al pendiente en todas las sesiones y controlar al encargado de los independientes y de la fracción priísta que todo caminara en armonía en la Casa de las Leyes, sobre todo, cuidando quienes marchan en política con el actual gobierno.

El lunes se dio un rompimiento no deseado, como dice el refrán: “Se llenó el cántaro”. Joel Padilla (PT) y Martha Meza (Verde Ecologista) han dicho ya un basta a quien preside la Comisión de Gobierno Interno del Congreso local, se comenta que este alto se debe a dos situaciones: a que no se les da trato como lo que son (máxime a la dama) y no hay la información correspondiente de lo que llega y se realiza.

Joel Padilla ha externado en entrevista que la bancada del PRI estaba enterada de la situación, inclusive, que en pláticas que sostuvieron, ofrecieron que la Presidencia siguiera en manos de alguien de ese partido, más la respuesta de quien los escuchó, no fue a la que correspondió en las charlas.

Nicolás Contreras salió desde el primer día a los medios, no para calmar los ánimos, sino para aclarar por qué no pueden permitir que se conforme otra bancada; al final de cuentas, como se afirma en diversas partes del Congreso, no comprendió el mensaje de estos diputados que le están diciendo a Nico, te has equivocado.

Martha Meza y Joel Padilla no son los únicos que han sido agraviados por las actitudes del legislador, se comenta en la Casa de las Leyes colimense, que hay dos legisladores con los cuales él se ha ensañado más, pero por la lealtad de uno de ellos, no ha puesto el grito en el cielo, así como por la institucionalidad del otro.

Algunos juristas nos han comentado que en esta situación hay una perspectiva que les da el Derecho Constitucional a Joel y a Martha, en cuanto a que la ley no prohíbe el que puedan llevar a cabo lo anterior, además, existe un principio general del derecho que establece el principio de no prohibición, esto es, lo que no viene establecido en la norma se permite.

Se dé o no el que puedan conformar una bancada Joel Padilla y Martha Meza, la verdad es que el gobierno de Nacho Peralta puede perder la hegemonía en el Congreso local, lo cual no sería saludable para la administración.

Lo pueden remediar cambiando solo al presidente de la Comisión de Gobierno Interno por otro que garantice armonía, equilibrio y paz entre las bancadas, partidos y legisladores, que de no hacerlo, las negociaciones para la aprobación de diversas enmiendas o nuevas puede atorarse, o bien quedar en la congeladora.

De continuar el conflicto, sale ganando la oposición en el Congreso y el PT. Es comprensible que PT y Verde caminaran juntos en las decisiones, por lo tanto, el presidente de Gobierno Interno ya no será Nicolás Contreras, habría un nuevo Oficial Mayor y otros funcionarios que estén con el PT y el Ecologista, así como es seguro que las principales comisiones estarán representadas por Acción Nacional.

El PT, además, se fortalece ante la ciudadanía y la burocracia con miras al 2018, esto, estamos convencidos que no pasó ni por la cabeza del diputado Nicolás Contreras.

Para despedirme. La gran pregunta ciudadana: Joel Padilla representa al Partido del Trabajo, por lo tanto, a los trabajadores ¿Irá aprobar con su voto la nueva Ley de Pensiones? Nicolás Contreras es cuestionado por Martha Meza, quien representa los intereses en el Congreso de Virgilio Mendoza y Nabor Ochoa, sobre todo del Verde Ecologista, por dónde Contreras aspira ser candidato ¿ahí cómo? Dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar.

Comentarios