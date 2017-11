Colimotes debutarán ante Nuevo León en el Nacional de balonmano

Infoecos/Colima

Ante dos rivales que ya lo han privado de obtener el anhelado oro, es la presentación de la escuadra varonil de Colima en el Campeonato Nacional Premier de Balonmano, que ayer arrancó en el Pabellón y el Gimnasio Paralímpico de la unidad deportiva Morelos.

Los discípulos de Miguel Ángel Robles, instalados en el grupo “A”, tuvieron su primer juego contra el actual campeón Nuevo León a las 14 horas, y a las 20:30 se midieron a los Dorados de Chihuahua. Mañana la cita es contra Aguascalientes.

Mientras que las pupilas de Citlalli Estrada, en su primer turno, chocaron con Aguascalientes, y a las 19 horas se entrevistaron con las Pumas de la UNAM, hoy al cerrarse las eliminatorias van contra Nuevo León.

La jornada varonil de hoy inicia en el Pabellón, a las 8 horas, con Sonora enfrentando a Zacatecas; a las 9:30, Baja California frente a Politécnico Nacional; a las 11 horas, Estado de México vs Chihuahua; a las 17 horas, Sonora vs Baja California, y a las 22:00, Nuevo León vs Estado de México.

En el Gimnasio Paralímpico jugarán las mujeres; a las 8 horas, Estado de México ante Pumas de la UNAM; a las 9:30, Nuevo León frente a Chihuahua; a las 11 horas, Sonora vs Politécnico Nacional; a las 15 horas, Nuevo León vs Politécnico Nacional; a las 19 horas, Sonora vs Chihuahua, y a las 20:30, Estado de México contra Aguascalientes.

