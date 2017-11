Con doble juego, debutan las selecciones de Cocoteros en la Copa de voleibol

Infoecos/Colima

Con doble jornada para Cocoteros enfrentando a Vasco de Quiroga de Michoacán SNTE 42 de Chihuahua, y un duelo sencillo de las Cocoteras frente a Rieleras de Aguascalientes, ayer dio arranque en Mazatlán, Sinaloa, la Copa Federación de voleibol de Primera Fuerza.

Los varones a cargo de Oscar Alberto Cárdenas, que en 2018 serán los anfitriones de esta justa, se encuentran en el grupo “A”, donde también enfrentarán a las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y a Sinaloa “B”. En el otro sector están Ejército Mexicano, Sinaloa Juvenil, Tigres UANL y URM Chihuahua.

La actividad para los colimotes se programó en el auditorio de la UAS; ellos abren a las 10 horas contra Vasco de Quiroga, a las 11 horas chocan UAS Sinaloa vs Sinaloa “B”, a las 12 horas Cocoteros vs SNTE 42 Chihuahua, y a las 13 horas, Vasco de Michoacán vs Sinaloa “B”. Como un recordatorio, en Sinaloa es una hora menos en relación a Colima.

Por lo que toca a las mujeres, en la cancha anexa de la UAS, a las 10 horas las Cocoteras se presentan contra las Rieleras de Aguascalientes, y a las 11 horas UAS Sinaloa se medirá a la Universidad Regiomontana del Norte Chihuahua. Mañana Cocoteras tendrá doble juego ante UAS Sinaloa y URN Chihuahua.

