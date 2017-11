Conectar con el corazón

Muchas de las cosas que nos suceden solo cobran sentido hasta que conectamos con el corazón. La vida a veces transcurre sin que realmente la vivamos con intensidad. Nos dejamos llevar por la rutina, por los roles estereotipados de lo que debemos ser, de lo que se espera que seamos. En ocasiones nuestra vida parece ser controlada por esa sociedad que nos da un lugar y un papel que actuar. Desde que nacemos somos continuamente programados para ir por cierto camino, para tomar ciertas decisiones y hacer ciertas cosas, sin que en ello comprometamos necesariamente nuestro corazón.

Las personas suelen ir a terapia por falta de sentido de su existencia, entre otras razones o porque se han saturado de explicaciones y deberías acerca de lo que hacen y por qué lo hacen. Y simplemente no se conectan con su sentir.

Desconectarnos de nuestro sentir puede no ser solo a causa de la influencia tan grande de lo rutinario y estereotipado de las expectativas de nuestra sociedad. Puede ser también algo que nos acontece por alguna mala experiencia que nos marcara con dolor, con sufrimiento, con pérdidas o con una conmoción más fuerte derivada del desamor de las figuras principales en nuestro desarrollo, como nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos o sustitutos de nuestros progenitores. Sea como sea, la ruptura con nuestro sentir, con lo que más nos apasiona y en verdad amamos, con el entusiasmo por vivir es algo que se vive como una muerte prematura en vida.

El sufrimiento, los traumas de la infancia, el estrés de las preocupaciones económicas, la falta de autoestima, el rechazo de nuestro cuerpo por obesidad, por fealdad, por enfermedad o conflictos inconscientes derivados de nuestros deseos no aceptados o por miedo a perder el amor pudieron en algún momento romper la conexión con nuestro cuerpo, con lo que siente y especialmente con nuestro corazón. Nos acorazamos literalmente para no sentir el dolor, cualquiera que éste sea, reduciendo nuestra percepción y empobreciendo así la sensación placentera de estar vivos y el anhelo de hacer y ser que de manera entusiasta.

Para conectarnos con el corazón a la vida, a los demás y a nosotros mismos es fundamental tener nuestra sensibilidad a flor de piel, no estar acorazados ni estresados y soltarnos a sentir. Además es fundamental que nuestras relaciones nos nutran. La actitud también es de suma importancia. Pues si yo no considero la necesidad de entregarme a cada momento con toda intensidad para realmente vivirlo a plenitud y así nutrir mi entusiasmo. Asimismo es importante plantearnos metas y objetivos y soñar, desear y actuar para conseguir lo que deseamos.

Conectar con el corazón cada cosa que vivimos significa comprometer todos nuestros sentidos y nuestra emotividad en los eventos de nuestra vida. Por ejemplo, vemos gente que va a la iglesia y lleva a cabo el rito como en automático. Si conectara su corazón y se inflamara de entusiasmo ante los cantos o la prédica y en verdad se entregara a la comunión con Dios seguramente saldría de la iglesia con ganas de vivir, comprometido y renovado. Otro ejemplo, si nos fuéramos a ver unos amigos y nos sentáramos, no fingiendo actuar como se espera de nosotros, sino tratando de sentir y de amar a esas personas y de verdad compartiendo nuestra intimidad con ellos, sintiendo a plenitud las emociones que nos despiertan. Por supuesto que está el riesgo de que nos lastimen, pero lo importante es que eso no nos cierre, sino que manejemos nuestras relaciones más astutamente, evitando a quienes no quieren una relación auténtica o de corazón, y no porque esas personas existan bloquear nuestro corazón a sentir al otro y a amar. Pensemos otro ejemplo: estamos en algún lado haciendo lo que en ese momento se da y resulta que estamos pensando en lo que haremos después, en lo que nos pasó antes, en lo bonito que sería estar en otra parte. Evadirnos del presente desconecta nuestro corazón y nuestra sensibilidad a sentir plenamente lo que tenemos enfrente. Para vivir intensamente hay que tener la valentía de estar allí, concentrar nuestra atención en el presente, abrir nuestro corazón y conectarlo junto con toda nuestra sensibilidad y emotividad para dejar que nos embargue lo que está allí justo porque así lo hemos querido. Y para que esto último sea así también debemos elegir de corazón.

*Mtra. Ruth Holtz, terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. Orientadora cristiana. Informes y citas, días y horas hábiles a los tels. 3 30 72 54/044312 154 1940.

Correo electrónico: biopsico@yahoo.com.mx

www.facebook.com/crecimientoemocionalintegral

https://crecimientoemocionalintegral.blogspot.com//Ruth Holtz

Intégrate en el grupo www.facebook.com/LECTORES DE RUTH HOLTZ/ORIENTACIÓN CRISTIANA Y EDIFICACIÓN BÍBLICA

Comentarios