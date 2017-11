Homilía: Urge que sepas quién eres

Cuánto nos preocupa la conducta de los demás y descuidamos lo que somos y lo que debemos hacer. Hasta la gente piadosa vive diariamente pensando y hablando de Dios, de las vírgenes y los santos, las ánimas y los demonios, las brujas y la conducta de los vecinos y parientes. Mucho se descuida algo importante: Quién soy, qué debo hacer. Cada uno debe preocuparse por lo que es y debe hacer. Todos somos responsables de nuestra persona y tenemos el país que hacemos. Los padres de familia deben preocuparse grandemente de los hijos que engendró y todos los ciudadanos del país que están haciendo. Por eso, es muy urgente que tengamos ante nosotros, todos los días de nuestra vida, quién soy y qué debo hacer.

Para que tengamos en cuenta lo que esta domingo nos dice Cristo, es urgente que sepamos quién somos, que no perdamos nuestros días examinando las conductas y las actuaciones de los otros. Nos da una hermosa parábola: Un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas, a sus servidores de confianza, les encargó sus bienes; el que recibió más, negoció y dobló los bienes; el que recibió poquito, hizo un hoyo en la tierra y allí depositó los bienes. Veamos, lo importante de la actuación en lo que debemos actuar. Cada persona debe saber lo que es y lo que debe hacer. Nos preocupamos por la conducta de los otros y descuidamos la propia. Cuando mueras, no se te preguntará cómo era tu papá, tu gobierno, tu vecino, sino cómo fuiste, si hiciste o no lo que debiste hacer. No te preguntarán cuántos hijos hiciste, sino como fuiste con ellos.

Frecuentemente elegimos lo malo, porque tiene apariencia de bueno; lo peor, decimos que somos libres, dices que son tus hijos, que eres el gobernador. Mucho cuidado, somos responsables de nuestra conducta, quienquiera que seamos. Decimos que somos libres, pero olvidamos que la libertad es una cualidad de la voluntad. Por eso debemos ser fuertes y dominar nuestra libertad. Enfrente está lo que se debe hacer, lo bueno y lo malo. Muchas veces se necesita ser fuertes, para dominar nuestra personalidad. Debemos dominarnos. Cada persona es responsable de sus actos. Me lo han dicho varias personas: Mi hijo tiene 18 años y ya es un delincuente: me voy a divorciar porque no aguanto a mi marido. Les he respondido, tú hiciste a tu hijo, tú escogiste a tu esposo. Esa responsabilidad que has puesto en cada persona, respecto a su conducta.

Por la conducta equivocada del hombre que enterró los bienes que le encomendaron, en vez de negociar, fue reprendido por Cristo. Es que cada uno de nosotros es responsable de sus actos, debe poner o quitar, buscar, negociar. Me consta que muchos problemas familiares, son porque los esposos y padres de familia descuidan su actuación, viven preocupados por hacer lo que les conviene o se les ocurre. Hoy Cristo nos invita a que seamos responsables en nuestra conducta.

Comentarios