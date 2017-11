Sociedad del Conocimiento: Mañana

107 aniversario de la conmemoración del inicio de la Revolución, la gran pregunta ciudadana: ¿Qué festejamos?, ¿Los aumentos a la canasta básica?, ¿Los aumentos a la gasolina, energía eléctrica y al gas doméstico?, ¿Los aumentos al transporte urbano?, ¿Los impuestos indiscriminados al salario, percepciones, producto de primera necesidad, medicamentos? Así mismo, ¿La pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador? ¿El primer lugar en corrupción e impunidad?, ¿El bono que se dieron los legisladores federales y secretarios del gabinete? y ¿El olvido a la clase media?

¿Debemos festejar? No. México está de luto, demasiados muertos, violencia, desaparecidos, corrupción e impunidad, carestía de la vida, pérdida de principios, no debemos hacerlo. Lo que sí estamos obligados es a recordar el hecho, no dejar que pase por alto; finalmente, quienes lucharon no tienen la culpa, al revés, dieron sus vidas para que las nuevas generaciones de mexicanos tuvieron un mejor entorno.

Mencionar a los revolucionarios es interminable, sería imperdonable no citar a más de uno. Sí deseamos honrar su memoria como mexicanos debemos parar en seco desde el hogar, la calle, la oficina, los parques, centros comerciales, la corrupción y la impunidad, decir: ¡ya basta! Los gobernantes, si en realidad van a dar un mensaje, que sea realista.

Las autoridades si les queda algo de dignidad, dejar de culpar, no buscar juicios penales contra quienes saquearon, sino que regresen el dinero. Es triste ver la cantidad de capital que van a regresar algunos, cuando los propios auditores señalan sumas extratosféricas que se llevaron, pero sobre todo, en dejar de perseguir y perjudicar más a la clase obrera, trabajadores, empleados, ciudadanos, es decir, al pueblo y a los ciudadanos.

Los ideales revolucionarios hoy más que nunca deben estar vigentes ante los avances de la oligarquía mexicana y el imperialismo yanqui y asiático, porque con su muerte los revolucionarios dieron vida a los artículos de una educación gratuita, laica y obligatoria; a las leyes sociales, de salud, de derechos a los trabajadores, campesinos en general para toda la sociedad.

Con los crímenes perpetrados contra Zapata y Villa, no los asesinaron, simplemente los inmortalizaron, los volvieron leyenda, llegando a los Olimpo, convirtiéndolos en inmortales, máxime a Francisco Villa, al Centauro del Norte, Pancho Villa, que con todos sus defectos y controversias vive en el corazón del pueblo, de aquellos que están cansados de vivir en la eterna pobreza y en un espiral oscuro que no tiene término.

En las charlas, en la escuela, en las películas, en los cientos de escritos, desde la muerte de estos dos grandes revolucionarios se recuerda con agrado su ira implacable, sus hazañas, sus abusos, sus generosidades, sus personalidades, en defensa del pueblo, de los desfavorecidos, así como la ironía, como sus nombres pese hacer sido señalados como demonios, bandoleros (Villa) son recordados por encima de aquellos que han pretendido sepultarlos.

PANCHO VILLA

Hombre que desde su nacimiento causó controversia, nunca pudo encontrar paz ni tranquilidad, inclusive ni muerto lo dejaron, empezando por el desprendimiento de su cabeza del tronco, posterior a su muerte.

También, El Centauro del Norte, sus restos recibieron controversias sobre si eran o no los del héroe, cuestionan si son o no, su despojos que están en la Rotonda de los Revolucionarios (1972) –irónicamente construida por Díaz y donde, además están los demás revolucionarios que se mataron entre sí-. La derecha, durante un buen tiempo, evitó que su nombre fuera escrito con letras de oro en el H. Congreso de la Unión.

Nacido en Sonora en el rancho “La Coyotada” de San Juan del Río, el 5 de julio de 1878, nació entre los peones, en la esclavitud de las haciendas, José Doroteo Arango Arámbula, a quien México y el mundo conocerían como Pancho Villa, hombre hecho mito en vida y leyenda después de su muerte.

