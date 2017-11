Martha Torrejón, la futbolista con más partidos internacionales con la selección de España

Muchas cosas han cambiado desde que empezó a patear el balón en el patio del colegio hasta hoy, que se prepara para capitanear a la selección en la doble cita en el clasificatorio europeo para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019 ante Serbia y Austria.

Marta Torrejón, la jugadora del FC Barcelona, ya es historia de la selección Roja, pero está empeñada en “crecer”, un palabra que se repite constantemente. Ella tiene 27 años, juega como defensa lateral derecha, ha pasado por los clubes: Espanyol (2001/13) Barcelona (2013-hoy), en su récord tiene campeonatos en tres ligas, cinco copas de la Reina, una Copa del Algarve y su nivel de escolaridad es de licenciada en Biología.

El Mundial en Francia será un gran torneo. Irene Paredes, defensa española del PSG, declaró a la FIFA que allí están felices, preparándose muy bien. “Nosotras también queremos estar allí. Ir a Canadá en 2015 fue espectacular y nos dejó las ganas de volver para hacerlo mejor”, suspira la capitana de la selección española ante los próximos compromisos.

“Francia estará preparadísima. Individualmente son de las mejores jugadoras mundiales en todas las posiciones, pero es verdad que a nivel colectivo no acaba de cuajar bien en grandes campeonatos. Pero como anfitrionas estarán deseando dar un golpe en la mesa. Vivir un mundial en tu país debe ser muy bonito. ¡Ojalá algún día se pueda hacer uno aquí! Sería magnífico”.

De la Eurocopa 2017, en la que España cayó en cuartos de final ante Austria en los lanzamientos de penal, sacaron una lección crucial: “Nos faltaron los goles. Se jugó bien, dominamos el balón, pero nos faltó la definición. El puñal arriba, como yo digo. Pero creo que estamos en la línea correcta, hay que seguir trabajando y creyendo en lo que estamos haciendo”.

Faltan todavía dos años y con el ritmo vertiginoso al que progresa el futbol femenino es comprometido hacer pronósticos. Por ejemplo, ¿quién le iba a decir a ella hace 10 años que rompería un récord histórico con la selección?

Marta Torrejón es la jugadora con más partidos internacionales de la historia de la Roja.

“Es un honor. Estoy muy contenta y muy orgullosa. Sin el apoyo de mis clubes y la confianza de los entrenadores, no lo podría haberlo hecho. Pero esta cifra se quedará pronto obsoleta. A mí me ha llevado 10 años conseguirla porque cuando yo empecé se jugaban muy poquitos partidos internacionales”, apunta. “Pero eso es bueno, una señal de que este deporte crece”.

Crece al punto de convertir la liga española en un destino muy atractivo en pocos años. Y algunos de los fichajes más estelares de la temporada recalaron en el FC Barcelona.

Las jugadoras locales mejoran con la llegada de las estrellas extranjeras. La liga se hace más fuerte y atractiva para el aficionado. Las selecciones se enriquecen con futbolistas más completas y competitivas; efecto en cadena, y una situación que le costaba imaginar cuando empezó a jugar con 14 años en la Superliga española con el Espanyol.

“Te diría que todo me resulta increíble. Desde que empecé hasta ahora, no tiene nada que ver en ningún sentido. En la selección se mejora cada año: más cuerpo técnico, más preparación física, más amistosos. También hay más atención de los medios de comunicación, más publicidad, más interés. Lo suyo es seguir progresando, aunque sea poco a poco. El futbol femenino lleva una evolución constante que no debe frenarse”, concluye.

