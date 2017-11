Hay que decirlo: Otra vez AMLO buscando El Privilegio de mandar

Andrés Manuel López Obrador, el eterno candidato presidencial, sesionó en su Congreso Nacional Extraordinario este pasado 20 de noviembre en la Ciudad de México. Arrancó los trabajos sin la presencia de Ricardo Monreal, con Elena Poniatowska y Alejandro Solalinde en primera fila, y respaldando en todo momento a Claudia Sheinbaum como coordinadora de su propio partido.

Durante el evento presentó (nuevamente) su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Esta vez elaborado por académicos y no militantes de Morena, mismo que, según él, someterá al minucioso escrutinio público sin ser claro cuál sería el método para la evaluación. El aún no candidato presidencial legalmente, informó que en diciembre presentará su propuesta de gabinete federal… leyó bien, estimado lector, el aún no oficial candidato presidencial por Morena ya presentará su propuesta de gabinete. ¿Será un acto anticipado de campaña? Pareciera que el INE considera que no. No solo eso, informó durante el evento que será por medio de encuesta la elección del candidato presidencial por su mismo partido.

A ver si entendimos bien. Morena no tenía definido cómo escogería candidato presidencial, pero al término de su congreso ya saben quién propondría a su gabinete… Definitivamente, el discurso de AMLO durante este evento, de casi 40 minutos, mismo que está disponible en su propia página de facebook (por si desean confrontar sus palabras con mis letras), nos demuestra que hace y deshace con su partido lo que desea. Sin oposición alguna. Ensalzando y humillando a quien desea y conservando las mismas palabras de siempre.

Me gustaría escuchar ese mismo discurso pero sin sus clásicas palabras: “mafia del poder”, “avión presidencial”, “ni Obama lo tiene”, “presión a expresidentes”, “se los vamos a quitar” y “Benito Juárez”. Como si realmente, Benito Juárez hubiera jugado en la izquierda populista radical. En fin, AMLO al momento no ha especificado los pormenores de sus decisiones, de sus procesos u objetivos, solo vende peligrosamente esperanza de algo distinto, valiéndose, eso sí, de los errores que los titulares priistas han cometido sin reparar.

México es un gran país que no necesita de un mesías prometido. México necesita ponerse de acuerdo y caminar, a un paso firme el buen rumbo que decida. México no es la esperanza de un presidente que prometa traer el cambio. México es el cambio que decide su futuro.

AL AIRE EL PRIVILEGIO DE MANDAR

Hace una década salió por Televisa el programa humorístico “El Privilegio de mandar”, en parodia a la exitosa telenovela de ese entonces “El Privilegio de amar”, pero con tintes político electorales. He visto las dos emisiones que han publicado exclusivamente por redes sociales y me queda claro que, uno, es para un público enterado del acontecer político, si no, no causa gracia; y dos, no jala agua al molino de ninguno. Tanto le parodia a Peña con todo y su presidente de partido y sus cuatro cartas, como le imita a AMLO y sus pupilos. No se diga a los del Frente y los interminables independientes. Vale la pena verle.

