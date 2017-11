Hablemos Derecho: Principio de legalidad

Hace unos días me topé con una columna periodística en la cual se comentaba que cuando la ley no prohíbe algo, se entiende que está permitido, aunque dicho columnista se refería al actuar de ciertas autoridades.

He observado cómo es recurrente que quienes no han estudiado la carrera de Derecho, sean fácilmente confundidos por afirmaciones de este tipo, que si bien no se encuentran del todo erradas, no son aplicables a todas las situaciones.

Por ello considero importante dilucidar este tema con la finalidad de brindar un panorama más claro sobre las limitantes existentes en el proceder de las autoridades en un lenguaje sencillo y claro, así pues HABLEMOS DERECHO.

Lejos de definiciones técnicas, podemos resumir que el principio de legalidad tiene dos vertientes: una dirigida a los particulares y otra a las autoridades.

Para los particulares, el principio de legalidad les garantiza que ninguna autoridad puede afectarlos si no existe un precepto legal que le faculte para ello, dotándole de la competencia y las atribuciones necesarias, implicando también que en el caso de los particulares, todo lo que no tengan prohibido, lo tienen permitido.

En el caso de las autoridades, el principio de legalidad las constriñe a no realizar ninguna actuación si no existe una norma jurídica que le faculte tal proceder, por ende, todo lo que no tengan permitido, se entiende prohibido.

Este principio de derecho ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias, sin embargo es en la jurisprudencia 2a./J 93/2008 emitida por la Segunda Sala de dicho órgano colegiado que se expresa de mejor forma, permitiéndome transcribir parte de la misma: “Si se atiende a que, por un lado, el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí prevé el procedimiento para la ratificación de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, para lo cual el Consejo de la Judicatura integrará la documentación y rendirá un informe con los elementos que permitan al Ejecutivo del estado evaluar el desempeño de aquéllos, a fin de que el Congreso local resuelva en su caso, sobre la propuesta de ratificación, así como que para ser ratificado se requerirá el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes de los miembros de dicho órgano y, por otro, el artículo sexto transitorio del Decreto 358 por el que se reformó la Constitución del Estado, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 26 de julio de 2005, sólo alude a propuestas de reelección y listas para suplir vacantes, es indudable que la Legislatura local no está expresamente facultada para analizar y sancionar los dictámenes de no ratificación de aquellos Magistrados emitidos por el Gobernador. Ello es así, ya que es un principio general de derecho el relativo a que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permita, es decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo actos como tal, debe contar con facultades expresamente conferidas para ello en una norma de carácter general, por lo que si en el caso la facultad que se otorga a la Legislatura local es para elegir o ratificar Magistrados con base en las propuestas del Poder Ejecutivo, es claro que, como se dijo, no puede analizar ni sancionar los dictámenes de no ratificación, ya que la legislación del Estado no prevé facultad en ese sentido.”

En este caso la Segunda Sala declaró inconstitucional un “dictamen de no ratificación” aduciendo que la Legislatura local no estaba expresamente facultada para emitir dicho acto, pues como hemos dicho “las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite”

¿Usted que piensa, estimado lector?

