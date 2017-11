Tener voz y voto, principal interés del Grupo Parlamentario del PT: Padilla

El también presidente de la Comisión de Educación y Cultura aclaró que la alianza con el Gobernador está vigente

Infoecos/Colima

El interés de los diputados únicos del PT y PVEM de crear el nuevo grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Quincuagésima Octava Legislatura local tiene como finalidad única tener voz y voto en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Legislatura, afirmó el petista y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Joel Padilla Peña.

Aseguró que el principal interés es que no haya más “diputados de primera y de segunda, de segunda porque unos solo tenemos voz y otros tienen voz y voto”.

Padilla Peña resaltó el hecho de que hace algunos meses los diputados únicos de partido, Leticia Zepeda (MC), Martha Meza Oregón (PVEM), José Adrián Orozco Neri (Panal) y él mismo, presentaron una iniciativa para que pudieran tener voz y voto todos los diputados únicos en esa Comisión, no solo voz.

“Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó” en su momento, aseguró.

El petista afirmó que ante ese hecho fue que se propuso la creación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

“Está en la ley la posibilidad de hacerlo, dice muy claro: debes renunciar a tu grupo parlamentario, no a tu partido, no a la representación del partido, por lo tanto es válido y viable, y como no formamos parte de un grupo parlamentario, pues no tenemos que renunciar a algo, y el derecho ahí lo tenemos de participar”.

Afirmó que es falso que este Grupo parlamentario pretenda “tumbar a Nicolás Contreras, tomar el Congreso, agarrar al Gobernador de quién sabe dónde”, tal y como se ha especulado.

Aseguró que el próximo jueves se le dará una solución a este tema al interior del Congreso del Estado.

“El jueves se le dará solvencia a esto, no queremos parar el Congreso, no queremos parar el Presupuesto de Egresos del Estado, la Ley de Ingresos, entonces una serie de actividades que se están llevando a cabo en el Congreso del Estado y que van a seguir caminando”.

Sobre su supuesto rompimiento con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo “para eso estamos haciendo las alianzas, para incidir en la política educativa del gobierno, no somos busca-chambas. Yo no me he separado del PRI ni me he juntado con el PRI, ha habido alianzas muy puntuales”.

El también presidente de la Comisión de Educación y Cultura mencionó que la alianza electoral para gobernar seis años, que se dio en el marco de una elección extraordinaria, con José Ignacio Peralta Sánchez, igual que las anteriores, ha sido para beneficiar en materia educativa al estado.

Dijo que su espacio en el Congreso no es del PRI y lo ganó el Partido del Trabajo solo.

“No hubo alianzas con nadie y todos los espacios en el Congreso del Estado se han ganado solos, hemos ayudado a que no gobierne el PAN, aliándonos en momentos precisos y puntuales con el PRI, y hemos hecho alianza no para buscar chamba, no para buscar puestos”.

CENDIS, AUDITADOS

Sobre los supuestos desvíos de dinero relacionados con los Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad”, que son manejados por el PT, mencionó que en una emisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “este ente auditó al Gobierno del Estado, no a los Cendis, en el año 2014, y le pidió información al gobierno y éste no la pudo dar, después el Gobierno del Estado nos pidió que si podíamos coadyuvar con esa información, de esta manera todo quedó solventado cabalmente con la ASF”.

Agregó también que dicha situación quedó arreglada desde noviembre de 2016 y que no existe alguna denuncia penal.

Finalmente, aseguró que el nuevo Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, seguirá presentando iniciativas y trabajando en conjunto con la diputada Martha Meza Oregón.

Comentarios