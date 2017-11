Messi recibe su cuarta Bota de Oro

El astro del Barcelona Lionel Messi fue distinguido este viernes por cuarta ocasión con la Bota de Oro al mejor goleador de las Ligas europeas.

El delantero argentino aseguró que ha crecido como futbolista y que cada vez disfruta más como jugador.”Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo gol y conseguir premios individuales, pero sí creo que he crecido, como crecí fuera del campo, también lo hice dentro”, dijo Messi tras recibir el trofeo de manos de su compañero y amigo Luis Suárez, su predecesor en el palmarés del galardón.

“Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador”, añadió el artillero argentino, que se llevó su cuarta bota dorada tras hacer 37 goles la pasada temporada con el Barcelona.

Messi iguala de esta manera a su gran rival portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, único jugador que tenía hasta ahora cuatro Botas de Oro.

