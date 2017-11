No hay excusa que valga

Este puente revolucionario fue una de esas oportunidades que abren opciones, y dada la ocasión, decidí tomar la maleta y volar a mi querido Colima, abrazar a mi familia, compartir tiempo con mis amigos y atender pendientes. En buena medida fue un fin de éxitos, pero como siempre que uno regresa a los orígenes, observé modificaciones a eso que dejamos suspendido en el tiempo, cambios que, a decir verdad, distan mucho del recuerdo.

Al llegar a la casa familiar, me encontré con un panorama distinto, de esos que parecen imperceptibles para quien sin conocer el barrio observa sus calles; para comenzar, el empedrado y la banqueta no lucían la tradicional pulcritud, no se veían con la vida que las desbordaba, por el contrario, si bien no eran un vertedero, se observaban descuidadas y un tanto abandonadas.

Al caer de la obscuridad, me di cuenta que los faroles que iluminaban mi calle solo servían de parafernalia y adorno, pues ni foco ni luz, solo sirven para recordar que por las noches era un andador seguro para cualquier transeúnte.

Al estacionar mi vehículo me di cuenta que lo hice sin dificultad, pues ningún otro automóvil estaba en las periferias de la propiedad. En un principio no le tomé mucha importancia hasta que en mi hogar me pidieron que encerrara el carro en la cochera, puesto que los cristaleros estaban “trabajando” por mi zona y pues, no pareciera que quisieran parar.

Para no hacer el cuento largo y tendido sobre cada hallazgo de mi viaje, me encontré con un sentir generalizado entre mis familiares y amigos de que en estos meses el cambio en algunas partes en Colima estaba siendo más crudo y rudo cada vez.

Esto se escucha en el centro, pero no se siente la nostalgia hasta que no lo tienes en primer contacto, en mi hogar las puertas no se atrancaban con pasadores, hoy no conocen más que el doble –o triple- giro de una llave al salir o entrar.

A todo lo que voy es que, no tengo ni un año fuera de Colima, a escasos meses de mi última visita observé un escenario diferente, uno de sistemática indiferencia, provocado por la poca -o nula- atención de algunas autoridades que están más pendientes de los adoquines del centro, que por las personas que los caminan cada día.

Y no es que sea mojigato o asustón, pero esta descomposición del tejido colimense que me adoptó y me terminó de formar es algo atípico, pues si bien nuestro estado y capital está en constante crecimiento, no somos una ciudad que tiene las características de una demarcación sobrepoblada. Nuestro Colima no debería tener los problemas inherentes de ciudades más complejas por sus manejos administrativos.

No comprendo el desinterés de algunas de las autoridades de esta demarcación territorial, cuando la constancia apremia en su más que evidente máximo –y pareciera que único- interés.

No existe excusa que valga, la encomienda es clara y la institución cuenta con todo el andamiaje para llevarla a cabo, el recurso está presupuestado y debe ser utilizado para ello. Sinceramente, espero que el tema sea coyuntural y no por falta de escasez.

Por ello, mis queridos lectores, les pido que volquemos la exigencia personal a recuperar una capital que demuestre la grandeza de nuestro estado, que si bien no me vio nacer, me enamoró con su belleza y me arrebató las ganas de llamarle a cualquier otro lugar mi hogar.

P.D. Les aseguro que no es exigir por exigir, es solo pedir firmemente lo mínimo que merecemos.

Director de Asuntos Internacionales del Inafed–Segob.

