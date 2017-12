Contrapeso: Es Meade

Los rituales priístas siempre me asombran, generan en mí la emoción de los antropólogos al encontrarse con los ritos de culturas ajenas. Así sucedió con la unción de José Antonio Meade Kuribreña como ‘la carta fuerte’ del PRI para competir por la Presidencia de la República en 2018.

La noticia ya había trascendido desde el domingo por la noche, y el lunes minutos antes de las 11 de la mañana, cuando el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de José Antonio Meade, se presentó para dar un mensaje a medios, ‘el aplausómetro’ comenzó a dar cuenta de lo que se venía.

Durante el informe de la renuncia del secretario de Hacienda, el presidente se deshizo en elogios hacia él. “Es un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México… Le deseo el mayor de los éxitos en los proyectos que va a emprender”, dijo. En el rostro de Meade, una sonrisa delataba una gran alegría.

Antes del mediodía, sucedió lo esperado, en Palacio Nacional, entre aplausos, vivas y gritos, José Antonio Meade lanzó el anuncio que guardó desde hace días: “Voy a solicitar mi registro como precandidato a la Presidencia de la República por el PRI, lo hago tras 20 años de servir a mi país, de manera ininterrumpida con integridad y honradez”.

Después vino la antigua usanza tricolor de ‘la cargada’: los sectores obrero, campesino, popular y de las mujeres del partido realizaron actos para darle la bienvenida, así como reiterarle su confianza y compromiso para lo que vendrá.

En redes sociales, todo el apoyo se volcó hacía el ‘destapado’, y Colima, no fue la excepción, propios y extraños desempolvaron sus fotografías con él y le dedicaron emotivos; incluso la página de Facebook Colima con Meade comenzó a crecer de manera exponencial.

A un día de haberse hecho el anuncio, el gobernador citó a líderes del PRI a una comida en Casa de Gobierno, donde seguramente habrá esbozado la forma en que los priístas habrán de jugar a favor de José Antonio Meade Kuribreña, que hay que decirlo, es un hombre cercano a José Ignacio Peralta Sánchez.

No me sorprendería que en los próximos días, Héctor Munguía García, actual secretario particular del mandatario estatal, deje su cargo para convertirse en el principal operador político de Nacho en este proceso electoral; y seguramente, recibirá una candidatura plurinominal como recompensa.

Otra línea de operación política para Meade Kuribreña será encabezada por el actual delegado de la Sedesol en Colima, Carlos Cruz Mendoza, quien se hizo de una relación estrecha con el aspirante priísta a presidente, cuando éste fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Y seguramente, también Rogelio Rueda Sánchez tendrá un papel fundamental, como dirigente del tricolor, en los movimientos que se harán para respaldar la candidatura de Pepe Meade.

Las posiciones poco a poco se irán clarificando, pero con la decisión del PRI de impulsar la candidatura de este hombre para la Presidencia de México, ya varios actores políticos locales se despiden de sus aspiraciones para tener una candidatura al Senado de la República.

PUNTO Y APARTE

Mala jugada es la que pretenden hacerle a Indira Vizcaíno Silva al ponerla en la segunda posición en la fórmula para el Senado de la República, dejando el primer sitio para el líder del PT en la entidad, Joel Padilla Peña. ¿Acaso creen en Morena que es mayor el capital político del eterno Joel Padilla que el de la joven promesa que es Indira Vizcaíno?

