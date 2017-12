Gaby Benavides invierte en obras hidráulicas

Infoecos/Manzanillo

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, realizó un recorrido de supervisión de obras enfocadas al abastecimiento del agua potable en las colonias y barrios de la ciudad, “nosotros tenemos el compromiso con la gente, no podemos permitir que haya lugares donde no caiga agua, o donde el servicio sea intermitente; le vamos a invertir a este tipo de obras para que no falte el líquido vital en los hogares”, expresó la alcaldesa.

En el recorrido estuvo acompañada por Jonathan Gómez Andrade, director de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), integrantes del Cabildo y funcionarios de su gabinete, para resolver los conflictos que pudieran presentarse para lograr el abasto del agua.

Benavides Cobos expuso que en esta obra invertirán 1.2 millones de pesos, pero los resultados beneficiarán a miles de personas que viven en el nuevo Santiago, las colonias que han surgido rumbo a Chandiablo y que demandan el servicio del agua.

Destacó que en la región de Los Patos, se trabaja en la perforación de un pozo que dotaría de agua a las colonias cercanas que enfrentan la falta del servicio, Miravalle I y II, La Floresta, Valle Paraíso y terraplena, “estamos equipando este pozo, instalaremos las líneas de conducción para que llegue el agua constantemente y no en horarios como se ha venido ofreciendo el servicio”.

Por su parte, Jonathan Gómez, indicó que atendiendo las instrucciones de la presidenta municipal, agilizarán los trabajos, para que antes del 30 de diciembre esté operando el pozo en mención, “es un compromiso de la alcaldesa, brindar un buen servicio a la gente”.

