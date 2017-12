A Media Semana: Se acabó el suspenso

La margarita comienza a deshojarse rumbo a la madre de todas las batallas electorales que habrá desarrollarse el primer domingo de julio del siguiente año; por el lado de Morena, Andrés Manuel López Obrador anunció la semana pasada que se registrará como precandidato a la Presidencia de la República el 12 de diciembre, lo que no es novedad, mucho menos sorpresa de lo que era algo ya dueño, lo hace nuevamente punteando todas las encuestas propias y ajenas. En esta tesitura, como para no darle oportunidad al tabasqueño de despegarse más, en el ritual de siempre, ocurrió el destape de José Antonio Meade Kuribreña como candidato tricolor, por cierto, primero en la historia desde 1929 de no pertenecer a las filas de ese instituto político, desplazando por incompetentes, a otros con mayor cancha recorrida como Miguel Ángel Osorio Chong, quien nomás nunca levantó pese ocupar el segundo puesto más importante del país, lo sabe él y lo saben todos, por eso el tricolor tuvo que eliminar candados para poder recurrir a un externo; de no haberlo hecho, prácticamente estarían condenados hasta un tercer lugar, así que no les quedó de otra que jugársela para no asegurar desde ahora, una derrota.

Pero vamos por partes, quién es Pepe Meade: cabe destacar que no es un improvisado, para nada, al contrario, tiene una hoja curricular muy interesante con un perfil tecnócrata sin aparente bandera partidista. Estudió derecho en la UNAM, economía en el ITAM y doctorado en la misma materia en la Universidad de Yale en USA, laboró en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Banrural, Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Financiera Rural, dos veces secretario de Hacienda, Energía, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores y le paró de contar porque no me ajustaría este espacio para escribir sus cargos desempeñados, que en gran parte serían su fortaleza, sin embargo, creo que un punto determinante para que Peña Nieto se fijara en él, pese ir por debajo del secretario de Gobernación en las simpatías, es que el pentasecretario tiene potencial crecimiento con el electorado, lo que ningún otro de sus ex compañeros de gabinete que igual aspiraban. Seguramente hicieron bien sus cálculos, saben que poseen una plataforma de como 20 puntos porcentuales, El Peje anda en los 32, luego entonces, el voto duro del PRI, más esos 10 o 12 puntos que ocupan para poder eventualmente alcanzar a AMLO, suponen que Meade los puede jalar del panismo resentido que no está de acuerdo con el agandalle de Ricardo Anaya por ser su abanderado, con la posibilidad que Margarita Zavala no logre completar las firmas para su candidatura independiente y se sume; de Vicente Fox, ni hablar, anticipadamente es caudillo de este proyecto.

En fin, como les comentaba, el Revolucionario Institucional examinó con lupa varias ocasiones sus cartas, sin rascarle mucho encontraron que la mejor opción era apostar por uno de fuera de su establo, pues su caballada era muy flaca, además, a sabiendas que como partido están por los suelos, se tuvieron que disciplinar, lo vimos con la cargada el mismo lunes de la CNC, CTM, CNOP, etc., etc. Empero, aclaro, para nada estamos diciendo que Meade tenga el triunfo en la bolsa, al contrario, le apuestan a remontar, parten de un tercer lugar, por debajo de López Obrador y del Frente Ciudadano por México aún sin candidato.

PARA CERRAR

Si a Arnoldo Vizcaíno Rodríguez lo quería procesar la PGR por manifestarse pacíficamente en las instalaciones de la API, supuestamente por ocasionar daños a la Nación, el cafre de chofer que volcó y paralizó la autopista Colima-Manzanillo el viernes pasado debería estar durmiendo en “Puente Grande”, porque él si ocasionó pérdidas millonarias, daños a terceros, por si fuera poco, puso en riesgo la vida de automovilistas, pero como se aplica la justicia en México, seguro del hospital se irá tranquilamente a su casa.

