Baúles: Ya son dos. Falta el tercero 

Por más que uno quisiera ignorar el nombre del candidato del PRI, José Antonio Meade, por todo el sistema de corrupción que representa, ello sería inútil. Su destape es, queramos o no, la noticia de la semana.

En este mismo espacio escribí, no pocas veces, que el “gallo” del PRI sería, sin duda, José Antonio Meade, secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, porque si bien la otra carta fuerte había sido Miguel Ángel Osorio Chong, el sistema necesitaba un tecnócrata, no un político, para dar continuidad a 30 años de Neoliberalismo (de Miguel de la Madrid a nuestros días), un sistema económico en el que el centro de la actividad gubernamental es el dinero y no las personas.

Y así ocurrió. Este lunes 27 Meade renunció a la Secretaría de Hacienda y comenzó con los baños de pueblo, visitando organizaciones corporativas del PRI.

¿A qué le apuesta el sistema, con Meade? A capitalizar el desprestigio de los partidos políticos, incluido el PRI, decir que su “gallo” es un ciudadano sin partido, y repetir el sonsonete de “votar por las personas, no por los partidos”. La estrategia, pues, ya está anunciada: convencer a millones de mexicanos que Meade es un hombre honesto, probo y padre de familia ejemplar.

Esta misma estrategia, por supuesto, busca remarcar el contraste con el otro inminente candidato, el de Morena-PT, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, mientras el del sistema es un hombre apacible, el morenista es el rostro de la estridencia y la violencia verbal. Andrés Manuel, por su parte, en lo que va de la semana no ha dejado quedar mal al sistema, pues arreció su perorata contra lo que él llama “la mafia del poder”, que no es otra que todos aquellos que no están de acuerdo con su proyecto morenista, estén en el sistema o contra el sistema.

Andrés Manuel, pues, no cambia su estrategia de polarizar, con el objetivo de insistir a la población que todos los que odien a Peña Nieto y Carlos Salinas deben irse con él. Ya veremos, al final del proceso, si le funciona o si, como en las dos elecciones presidenciales anteriores, más la reciente del Estado de México, termina gritando “fraude”.

Van dos candidatos definidos, entonces, que solo requerirán tomar los cauces formales del proceso electoral: Meade y AMLO.

Falta la tercera y última, en tanto quienes quieren ser “independientes” no reúnan las firmas que, por ley, les obliga. Esta tercera candidatura, del Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC), recaerá en Ricardo Anaya Cortés o Rafael Moreno Valle pues, por el porcentaje actual de votos, se ve difícil que recaiga en alguna figura de PRD o MC.

Y como que ya se está tardando el Frente.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

EMPEZARON LOS TRAPITOS. Apenas fue destapado Meade, ya comenzaron a recordarle su autoría de los gasolinazos y demás desastres del actual gobierno. Pero llama la atención que en diversos medios nacionales le están publicando una supuesta fortuna millonaria al amparo del poder, a través de la empresa KUBRE, S. A. de C. V., manejada por su esposa y un hermano de nombre Pedro. Veremos los siguientes capítulos.

GOLPE A PROTESTA CONTRA ECOPARC. La Salta Regional de Toluca, del Poder Judicial de la Federación asestó un golpe al movimiento colimense contra la privatización que, del Parque Regional Metropolitano, hizo el gobernador Ignacio Peralta. Los de esta instancia argumentan que la demanda del plebiscito debió hacerse a través de representantes populares y no por ciudadanos organizados. Tengan razón, o no, los de la Sala de Toluca, tan sencillo que sería que, aprovechando la ola colimota del Frente Ciudadano por México, le entren a esa lucha diputados locales del PAN, con sello y firma, para que no haya pretextos. ¿O no?

SOBRE LEY DE PENSIONES. Nacho Peralta se topó con gente de mucho andar en eso de la política, como Martín Flores y Teresa Ramírez, por decir dos nombres. Lo idóneo es que haya orden y disciplina financiera en el sector público, pero salvaguardando los derechos laborales de las y los trabajadores, quienes menos culpa tienen de colapsos financieros y corrupción de gobernantes.

