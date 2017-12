Gaby Benavides resuelve gestiones en el Miércoles Ciudadano

Destacan los programas sociales y descuentos en el servicio del agua

Infoecos/Manzanillo

La presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, encabezó una edición más del programa de acercamiento a la gente Miércoles Ciudadano, en el cual atendió a más de 400 personas reunidas en el Casino de la Feria. “Seguimos atendiendo a la gente como el primer día de nuestro mandato, ofrecimos un gobierno de puertas abiertas y así lo estamos haciendo, recorremos las colonias y barrios y cada miércoles atendemos a todas aquellas personas que así lo soliciten”, señaló la alcaldesa.

Mayra Mancilla, vecina del fraccionamiento Valle Alto, comentó que el Miércoles Ciudadano es un excelente programa de atención a la gente, al citar que en el marco de esta actividad, los ciudadanos son escuchados, “la mayoría de las personas acudimos a los descuentos de CAPDAM o que nos faciliten las cosas para realizar algún otro trámite; la presidenta nos ayuda y a la vez captan más impuestos”.

“En lo personal sí me ha ayudado mucho, me han aplicado descuentos que me ayudan en la economía, también me gusta el programa de madres solteras, yo le recomiendo a la gente que venga a presentar sus gestiones con la presidenta si nos ayuda”, expresó Karla Cobián, vecina del Barrio V del Valle de las Garzas.

Pedro Olivares Larios, oriundo de Manzanillo, destacó que en el Casino de la Feria se resuelven muchos problemas, “el programa Miércoles Ciudadano es excelente, rápido nos atienden, nos orientan y recibimos beneficios, yo felicito a la presidenta por implementar estos programas”, dijo.

María de los Ángeles Hernández García, vecina de La Floresta en Santiago, indicó que “yo ya no puedo trabajar porque estoy enferma, me calificaron como discapacitada, a mí me apoyaron con una lavadora para ponerme a lavar ajeno, y así salgo adelante, la verdad la presidenta y sus colaboradores se dan el tiempo para atendernos yo estoy muy agradecida”.

