Denuncian hostigamiento laboral contra reportera

La periodista Karla Gabriela Gómez Torres denunció que desde el pasado 7 de noviembre fue “despedida” sin causa justificada de Canal 12.1 Colima, lugar en donde ha laborado durante 17 años.

Indicó que antes de ser desalojada de su oficina por elementos de Seguridad Pública, había sido sistemáticamente discriminada por su jefa, quien criticaba su aspecto físico, la insultaba por sus rasgos y piel morena, descalificaba su vestimenta y la hostigada laboralmente, ya que sus notas no salían al aire o se evitaba que su imagen saliera a cuadro “por ser fea”.

“Varias veces la directora del Canal 12.1 Colima me tronó los dedos y ha dado indicaciones para que, mientras sigo acudiendo a mi lugar de trabajo –ya que no he sido dada de baja en el IMSS–, desde la puerta hasta mi oficina me escolten dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública cuando entro al edificio de la Casa de la Cultura y hagan el mismo recorrido a la inversa cuando me retiro a mi auto, a la hora de la salida”.

Precisó que como ha sido víctima de acoso y hostigamiento laboral, violencia verbal y discriminación, así como violencia institucional por el uso de la fuerza pública para intimidarla, inició una demanda laboral porque no se le imputó una causa para su despido e igualmente levantó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

Agregó que el jueves fue recibida por la titular del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, ya que también se vulneraron sus derechos de género.

Karla Gabriela Gómez le entregó el expediente de sus denuncias a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien le ofreció el apoyo las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos.

“Mencionarte que en la red también están integradas las periodistas Lidia Cacho y Sanjuana Martínez, y tomamos nota de la situación para estar en conocimiento y darle seguimiento a tu situación por la violación a tus derechos humanos”, ofreció.

María Guadalupe Ramos Ponce fue presidenta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y ha sido postulada en el Congreso del Estado de Jalisco para ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

