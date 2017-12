Análisis Político: ¿Quién coordinará la campaña de Meade?

El grupo que encabeza Luis Videgaray se empoderó desde que destapó con o sin anuencia, al eminente candidato presidencial del PRI, Antonio Meade, por ello Aurelio Nuño, quien es también del mismo equipo, estará incorporado en la campaña nacional, por tal motivo mientras logran el registro oficial interno y externo del candidato en ese partido, analizan quiénes podría operar la campaña nacional y en los estados.

En Colima, para esta coordinación estatal en la clase política priísta, ya surgieron dos nombres: Lizeth Rodríguez Soriano, secretaria general del partido y Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, ambos por dos razones; la primera porque se ha distinguido como una activista operativa cercana a Nacho Peralta desde su campaña a la Presidencia Municipal de Colima hasta hoy dentro del partido, y el segundo porque su perfil puede ser un enlace entre las diferentes corrientes sociales y empresariales. Son los primeros dos nombres que se han señalado en las esferas del partido.

LOS MILITARES SALDRÁN CONTRA LA DELINCUENCIA

La Cámara de Diputados aprobó, la semana pasada, tras cinco horas de discusión acalorada, el dictamen que expide la nueva Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las Fuerzas Armadas para la defensa y preservación de la seguridad pública nacional, entre ellas las del combate al crimen organizado, la ley ya fue autorizada y será turnada al Senado.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo hace poco que al Ejército no le compete la seguridad pública o el crimen organizado, reveló que en ocasiones los militares se “la piensan” para hacer tareas de seguridad para no ser procesados porque la ley no les permitía, y tenía razón, ya que su tarea legal es la de salvaguardar a la nación sobre temas de seguridad nacional, admitió que debería analizarse. Sin embargo desde que Calderón sacó a los militares y marinos a una llamada guerra contra los criminales en 2011, lo hizo sin reformar la ley, ahora los diputados federales, ante la sugerencia o queja del Secretario de la Defensa, presentaron esta iniciativa.

CIUDADANOS PIDEN QUE MILITARES SALGAN

Independientemente de las voces en contra de algunos líderes de partidos opuestos y legisladores federales que los representan, o aparentes defensores de derechos humanos, argumentando que no quieren militarizar al país ni las calles, los estudios de opinión pública de la ciudadanía arrojaron que el 92 % de la gente pide que el Ejército y Marina intervengan en apoyo a las corporaciones estatales y municipales, inclusive en apoyo a instituciones federales, ya que es la PGR conforme a la ley federal, la responsable directa de investigar los homicidios y perseguir a la delincuencia organizada, y no los gobiernos estatales ni municipales, luego entonces sería el Ejército y Marina, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y Policía Federal, los que atenderían a nivel nacional esta problemática apoyando a la PGR.

Siempre se ha dicho que conforme a la ley, la delincuencia organizada es asunto que le compete al Gobierno federal, y si la PGR, en las delegaciones estatales, no tiene mucho personal, ni unidades blindadas, armas o equipo ni helicópteros, mientras que los militares sí los tienen, pero están desocupados o guardados en la zonas militares y navales, por lógica es necesario conjuntar esfuerzos para estas tareas. Además, dentro de la discusión, los diputados federales que promovieron la ley señalaron: “No queremos que los militares o marinos siempre estén acuartelados, sin hacer nada, sin beneficio social alguno, excepto en desastres naturales, no es justo tener equipo, camionetas blindadas y helicópteros guardados mientras la delincuencia aumenta y no hay recursos. Urge, dijeron panistas y priístas, “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública del país, en los estados y municipios”.

