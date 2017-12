La Bebeshita se prepara para lanzar disco de reggaetón

Vino a Colima al funeral de su abuelita

Infoecos/Colima

De visita sorpresa por Colima estuvo el pasado viernes la popular Daniela Barceló, quien se ha hecho muy reconocida por sus participaciones en el programa “Enamorándonos”, de TV Azteca.

Daniela Barceló, a quien apodaron La Bebeshita, porque a todos los chicos les decía “bebé”, vino de visita relámpago por Colima, para estar en el funeral de su abuelita, oriunda del estado, por lo que la encontramos comiendo unas ricas carnes asadas con su familia, en donde amablemente platicó con la prensa colimense.

Así, con su estilo desparpajado, sencillo y su voz chiqueada, nos dijo que solamente había venido por lo de su abuelita, pero que regresaría a CDMX para estar presente ya hoy en el programa, en donde dice disfruta mucho de las citas que tiene para ver si encuentra el amor verdadero.

Al cuestionarla si no espanta a sus flechados al estar sacando siempre a colación al Osky, y que si aún no lo olvidaba, por eso no agarraba galán en serio, dijo que no, que ya no siente nada por él, pero que siguen siendo buenos amigos.

Por su parte, La Bebeshita dijo que estudió la carrera de comunicación, por lo que también se dedicaba a la conducción, y que cuando surgió la oportunidad de estar en el programa, aceptó, y ahora se siente feliz de estar buscando el amor.

Sobre sus planes próximos, dijo que está trabajando en el lanzamiento de su primera producción discográfica como cantante, dentro del género del reggaetón, por lo que invitó a la gente para que esté pendiente de esta nueva faceta en su vida.

