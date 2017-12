Al desnudo: Pensiones, una bomba de tiempo

Está más que claro que el sistema de pensiones en Colima y en el país, en general, está colapsado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nadie se había atrevido, como hasta ahora, a entrarle a fondo y tratar de resolver el problema que con el paso de los días se agrava.

Recientemente, el ejecutivo estatal José Ignacio Peralta Sánchez envió una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, la cual, a los que menos gustó fue a los líderes sindicales, entre ellos al de burócratas, Martín Flores Castañeda, quien más que tener un verdadero interés por la defensa de los trabajadores, busca beneficios propios para adquirir poder y presionar políticamente al Gobierno del Estado.

A Martín Flores le molesta que no se haya consultado a los trabajadores para la elaboración de la iniciativa, y le enoja porque aún añora los gobiernos anteriores en donde metía mano a diestra y siniestra para negociar beneficios personales muy alejados de las necesidades de los trabajadores.

Martín, al igual que otros líderes sindicales de los ayuntamientos que han vivido al amparo del poder desde hace varios sexenios -principalmente en el silverista y anguianista-, no les importa que el sistema de pensiones actual, que data de 1962, se convierta en una bomba de tiempo y ponga en riesgo las finanzas, y en consecuencia afecte a miles de burócratas, muchos de ellos ya pensionados.

No hay en todo el país quien no reconozca que el sistema de pensiones se encuentra colapsado debido, principalmente, a la dependencia de subsidios o aportaciones del gobierno, que de seguir igual, va directo al precipicio.

En el caso de Colima, el mandatario Peralta Sánchez lo sabe, y por ello envió la iniciativa al Congreso del Estado, iniciativa que dijo fue “bien recibida por la totalidad de los gobiernos municipales, también estoy seguro que vamos a encontrar el apoyo y la disposición tanto en los y las servidores públicos como en la sociedad en general y en la clase empresarial.

“Las jubilaciones o las pensiones las estamos cubriendo las diferentes administraciones o entidades; en el caso del Gobierno del Estado es a través de recursos presupuestales como se están pagando (…); esta situación nos está generando una presión muy fuerte en las finanzas públicas”.

El problema existe y no hay ninguna duda para nadie, incluso para los líderes sindicales. Sin embargo, algunos se oponen a que el Congreso del Estado la apruebe, si no es bajo sus propios criterios, de aquí la importancia para que los legisladores no se dejen presionar, y su único compromiso sea para con los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos.

Los diputados deben escuchar propuesta siempre encaminada a mejorar la Ley de Pensiones del Estado y no a favorecer o complacer caprichos políticos de líderes como Martín Flores Castañeda o Audelino Flores. El principal compromiso de los legisladores, debe ser con los burócratas, cuidando plenamente sus derechos, pero también su futuro.

SE DICE QUE…

*Héctor Magaña Lara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, durante la reunión con integrantes del SNTE 39 para analizar la iniciativa en esa materia, dijo bien, y así debe ser: “El compromiso es observar cuidadosamente la iniciativa y cuidar punto por punto y palabra por palabra todo el cuerpo normativo.

“Lo haremos porque queremos una Ley de Pensiones justa para todos: para la sociedad colimense, para el Estado, pero sobre todo para ustedes, trabajadores de la educación. Su voz será escuchada y no permitiremos algún menoscabo a sus derechos laborales”, enfatizó.

