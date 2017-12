Acusan a Sedatu y Tribunal Agrario de despojar tierras a campesinos

Infoecos/Tecomán

El dirigente de la CNC en el estado, Armando Gaytán Sánchez, acusó al Instituto de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y al Tribunal Agrario de aprovecharse la institucionalidad para verle la cara a los ejidatarios y despojarlos de sus tierras.

El líder cenecista comentó sobre los problemas que tienen varios ejidos en el estado en cuanto a la repartición de terrenos, lo que calificó como grave, pues “la gente del campo tiene paciencia hasta cierto límite, y nosotros en la CNC hemos platicado mucho con ellos para que no tomen otro tipo de medidas, dado que siempre hemos sido respetuosos de las leyes, pero no se vale que se aprovechen para prácticamente verle la cara a los ejidatarios”, acusó.

A pregunta expresa sobre los ejidos que tienen actualmente problemas en ese tema, mencionó que están el Ejido San Miguel del Ojo de Agua, donde ya ganaron los ejidatarios y no se les ha hecho justicia porque no se entrega la tierra. “Está el Ejido Cerro de Ortega; el Ejido Revolución, que es donde están los terrenos del INIFAP, una parte se resolvió pero quedan otras dos partes”.

Armando Gaytán señaló también al Ejido Luis Echeverría, donde pierden el juicio los ejidatarios y ahí sí se ejecuta, “además con un mal seguimiento por parte de Sedatu, donde están siendo despojados los ejidatarios”.

Afirmó que estos problemas se deben resolver a la brevedad. “Hemos actuado fuerte, nos atendió muy bien en su momento el delegado anterior Jaime Vázquez, incluso llegó a asistir a las oficinas de la CNC y apretamos el tema, desafortunadamente hubo cambios y ahorita no hemos tenido el avance que quisiéramos”.

En cuanto a las instituciones encargadas de hacer valer la ley, como son la Sedatu y el Tribunal Agrario, Jorge Armando Gaytán dijo que “están fallando, están dejando mucho qué desear, se les ve desinterés y no se les ve voluntad o tienen miedo de enfrentarse a los pequeños propietarios, porque algunos tienen influencia o peso político, pero si no van a entrar de frente a los problemas, que renuncien”, apuntó.

Aunado a ello, expuso que en el caso del tribunal no hay un magistrado permanente, y lo peor, dijo, los pequeños propietarios siempre buscan argucias para estar retrasando los juicios, “y no se vale. Además, hay una serie de peritos que no tienen calidad moral y fallan a favor de quien les está pagando y a la hora de las ejecuciones que se supone que son los que representan al tribunal, se están vendiendo, la corrupción nos está llegando por todos lados y eso no debe ser”.

Dejó en claro que el asunto ya llegó al hartazgo de los ejidatarios, “esperemos no tener que acompañarlos a otras medidas, el tiempo del diálogo se está agotando”.

Comentarios